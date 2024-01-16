屏北大津瀑布步道試燈搶先看 宛如走進童話書中夢幻秘境

位於屏東三地門青葉部落與高樹鄉新豐村交界處、185縣道沿山公路2公里處旁的大津瀑布，步行不到半小時，是屏北的高人氣風景區，白天遊客如織，縣府將瀑布步道打造光影沉浸體驗的「奇幻大津」，將於23日登場，4大主題、14組燈光設計近日試燈，宛如走進童話故事書中的夢幻國度，帶給遊客感官震撼的夜遊體驗。

縣府文化處說，大津步道全程800公尺，全區沒電力，光順山道整配4條長850公尺的供電幹線，對策展團隊來說是高難度挑戰；為避免影響山林自然生態，同時確保夜遊安全性，夜間照明不論水平與垂直照度都要兼顧，每個細節都要很小心，讓遊客可以安心慢遊。

文化處說，沿途的光環境充滿屏東的族群特色和豐富文化，依「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」4大主題，在不同山道環境更融入高樹夕陽、加蚋埔馬卡道文化和水芋等在地意象的地燈。

「奇幻大津」活動於1月23至2月25日，從下午5至9時，每日4梯次，特別是在日落之前上山，可遠眺滿天紅霞與屏東平原，然後體驗入夜後的大津瀑布兩種不同美景。

縣府於活動期間在步道入口慈津寶宮前廣場「大津小賣所」，攜手在地小農與店家共襄盛，高樹鄉公所加碼於2月12至14日於新豐親水公園辦理市集活動。活動首三日高樹鄉民索票免費體驗，26日起開放一般遊客購票入場，25日由縣長周春米與出身高樹的藝人溫昇豪一起為活動開箱，活動期間185縣道旁開闢活動專用臨時免費停車場供遊客停車，購票贈限量龍角燈、主視覺限定夜光貼紙及高樹特級蜜棗1顆。