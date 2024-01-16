清潔工高樓外牆擦窗無防護 高市勞工局開罰

高雄市三民區德旺街一棟21層高樓，近日被目擊有清潔工在毫無安全防護下，站在大樓外牆清潔窗戶。高市勞工局今天表示，已違反職業安全衛生法，將裁處3萬元至30萬元罰鍰。

有民眾在網路發文表示，近日目擊德旺街一棟21層高樓有清潔工站在大樓外牆清潔窗戶，緊貼著外牆工作，但身上卻未見安全防護設備，令人看得膽戰心驚。

高雄市勞工局今天表示，經查雇主未提供勞工安全帶、安全帽並使其確實使用，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

勞工局指出，歲末年終是大樓外牆清潔作業頻繁期，呼籲雇主對於在高度2公尺以上的高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，確保勞工作業安全。

勞工局表示，勞檢處已啓動春安專案勞檢，加強查察預防違法不安全事件。針對鎖定的行業與特定作業場所，預計將實施700場次以上的密集督檢。