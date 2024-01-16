快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

清潔工高樓外牆擦窗無防護 高市勞工局開罰

中央社／ 高雄16日電

高雄市三民區德旺街一棟21層高樓，近日被目擊有清潔工在毫無安全防護下，站在大樓外牆清潔窗戶。高市勞工局今天表示，已違反職業安全衛生法，將裁處3萬元至30萬元罰鍰。

有民眾在網路發文表示，近日目擊德旺街一棟21層高樓有清潔工站在大樓外牆清潔窗戶，緊貼著外牆工作，但身上卻未見安全防護設備，令人看得膽戰心驚。

高雄市勞工局今天表示，經查雇主未提供勞工安全帶、安全帽並使其確實使用，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

勞工局指出，歲末年終是大樓外牆清潔作業頻繁期，呼籲雇主對於在高度2公尺以上的高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具，確保勞工作業安全。

勞工局表示，勞檢處已啓動春安專案勞檢，加強查察預防違法不安全事件。針對鎖定的行業與特定作業場所，預計將實施700場次以上的密集督檢。

勞工局 高雄市

延伸閱讀

高雄高階警官異動 兩分局長升3線2星、10分局長調整

高雄漢來大飯店與勞工局舉辦單一徵才 現場直接面試不用等

高雄勞工住宅限量招租 28坪月租3500元申請到月底

清潔工月收破5萬自認不錯 網友揪細節搖頭：其實很低薪

相關新聞

自力靠近黃色小鴨 高雄辦創意造筏賽

高雄市燈會期間迎來黃色小鴨，運發局為讓民眾從不同角度、近距離欣賞黃色小鴨，本月27日至2月25日在愛河灣水樂園碼頭舉辦S...

高雄榮總新院長陳金順就任 陳其邁盼續深化合作

高雄榮總今天舉行新任院長交接典禮，前院長林曜祥卸任後，新任院長陳金順正式上任。高雄市長陳其邁出席表示，盼市府與高雄榮總持...

屏北大津瀑布步道試燈搶先看 宛如走進童話書中夢幻秘境

位於屏東三地門青葉部落與高樹鄉新豐村交界處、185縣道沿山公路2公里處旁的大津瀑布，步行不到半小時，是屏北的高人氣風景區...

屏基「雞湯送暖」邁入第22年 溫暖療癒獨居長者的胃與心

它不只是碗美味雞湯，更是溫暖孤老的心靈療癒雞湯！屏東縣已逼近老人占總人口數兩成的超高齡社會，獨老生活或老老照顧愈來愈多，...

影／審預算高市府官員讓議員枯等 議會臨時會再度流會

高雄市議會今天召開第4屆第3次臨時會，審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午教育局、新聞局及文化局都快速通過，運發...

金門大橋通車後湖下成新熱點 主打檜木建案搶市

金門大橋在前年通車後，連帶的周邊的湖下端區段徵收重劃區，成為建案新熱點，不少建設公司都推出新建案，昨天就有台灣知名品牌陶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。