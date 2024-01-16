快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏基「雞湯送暖」邁入第22年 溫暖療癒獨居長者的胃與心

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影
屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影

它不只是碗美味雞湯，更是溫暖孤老的心靈療癒雞湯！屏東縣已逼近老人占總人口數兩成的超高齡社會，獨老生活或老老照顧愈來愈多，屏東基督教醫院發起歲末「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，今天由縣長周春米和屏基院長吳榮州鳴槍後，由各鄉鎮公所、屏東郵局和仁和關懷協進會志工，將3428份雞湯分送獨居長者家中。

「人是群居動物，長期孤單會影響身心健康！」吳榮州說，英國、日本分設「孤獨大臣」、「孤獨與孤立對策擔當室」，來解決孤獨引發的問題；隨著台灣邁入超高齡社會，一個人的老年生活愈來愈普遍，之前長達3年的疫情，獨居長者社會互動減少，生活更封閉，志工歲末送雞湯到獨居長者家，看看吃食與環境，閒話家常，引介長照服務，見到長者燦爛的笑容，是支持雞湯送暖的最大動力。

周春米和吳榮州今天在潮州聯合中心為邁入第22年的送愛活動鳴槍起跑後，兩人親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊；阿嬤的父親是國小校長、丈夫是國小老師，她是裁縫師，直到80歲視力退化才退休，育有4名子女，還有7個內外孫，9年前丈夫過世後，能生活自理的的她不想麻煩子女，開始一個人生活，因老友及鄰居會來探望串門子，日子不孤單， 也申請居家服務員每周1小時協助家務。

馮徐阿嬤和多數長者一樣，有高血壓、高血脂、膝關節退化、黃斑部病變的疾病，但活動力不受影響，平時騎著機車上街採買，自己料理餐食，偶爾還做饅頭包子，每天早上阿嬤一定會享用一杯現磨的拿鐵咖啡；縱使滿頭白髮，每周也會去美容院打理，生活過得簡單，卻不馬虎。周春米還跟阿嬤合唱「祝你幸福」，為訪視留下美好的回憶。

吳榮州說，隨著醫療科技進步及養生風氣盛行，國人越來越長壽，迫在眉睫的超高齡化社會，勢必要提升醫療照護與長照需求，衛福部統計「不健康餘命」，顯示國人臨終前將被失能、臥床、慢性病纏身達8.5年，讓人活得久且活得好，是醫療機構及政府的重要工作；獨居長者缺的是關懷和陪伴，也要感謝各界的愛心響應，讓溫暖的送雞湯傳統能延續。

屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影
屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影
屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影
屏東基督教醫院發起「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，縣長周春米和屏基院長吳榮州今天鳴槍後，將3428份雞湯分送獨居長者手上，兩人並親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊。記者潘欣中／攝影

獨居 阿嬤 屏東縣

延伸閱讀

逾40年屏東竹田衛生所重建 打造友善醫療照護

屏縣竹田鄉衛生所重建結合身障日照中心 預計明年完工

周春米報屏南快進度喜訊 屏南鄉民「這個觀點」引回響

國發會通過屏南快速公路可行性研究 周春米：屏東人的企盼

相關新聞

自力靠近黃色小鴨 高雄辦創意造筏賽

高雄市燈會期間迎來黃色小鴨，運發局為讓民眾從不同角度、近距離欣賞黃色小鴨，本月27日至2月25日在愛河灣水樂園碼頭舉辦S...

高雄榮總新院長陳金順就任 陳其邁盼續深化合作

高雄榮總今天舉行新任院長交接典禮，前院長林曜祥卸任後，新任院長陳金順正式上任。高雄市長陳其邁出席表示，盼市府與高雄榮總持...

屏北大津瀑布步道試燈搶先看 宛如走進童話書中夢幻秘境

位於屏東三地門青葉部落與高樹鄉新豐村交界處、185縣道沿山公路2公里處旁的大津瀑布，步行不到半小時，是屏北的高人氣風景區...

屏基「雞湯送暖」邁入第22年 溫暖療癒獨居長者的胃與心

它不只是碗美味雞湯，更是溫暖孤老的心靈療癒雞湯！屏東縣已逼近老人占總人口數兩成的超高齡社會，獨老生活或老老照顧愈來愈多，...

影／審預算高市府官員讓議員枯等 議會臨時會再度流會

高雄市議會今天召開第4屆第3次臨時會，審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午教育局、新聞局及文化局都快速通過，運發...

金門大橋通車後湖下成新熱點 主打檜木建案搶市

金門大橋在前年通車後，連帶的周邊的湖下端區段徵收重劃區，成為建案新熱點，不少建設公司都推出新建案，昨天就有台灣知名品牌陶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。