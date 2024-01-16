屏基「雞湯送暖」邁入第22年 溫暖療癒獨居長者的胃與心

它不只是碗美味雞湯，更是溫暖孤老的心靈療癒雞湯！屏東縣已逼近老人占總人口數兩成的超高齡社會，獨老生活或老老照顧愈來愈多，屏東基督教醫院發起歲末「雞湯送暖、天使傳愛」22年不間斷，今天由縣長周春米和屏基院長吳榮州鳴槍後，由各鄉鎮公所、屏東郵局和仁和關懷協進會志工，將3428份雞湯分送獨居長者家中。

「人是群居動物，長期孤單會影響身心健康！」吳榮州說，英國、日本分設「孤獨大臣」、「孤獨與孤立對策擔當室」，來解決孤獨引發的問題；隨著台灣邁入超高齡社會，一個人的老年生活愈來愈普遍，之前長達3年的疫情，獨居長者社會互動減少，生活更封閉，志工歲末送雞湯到獨居長者家，看看吃食與環境，閒話家常，引介長照服務，見到長者燦爛的笑容，是支持雞湯送暖的最大動力。

周春米和吳榮州今天在潮州聯合中心為邁入第22年的送愛活動鳴槍起跑後，兩人親自送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊；阿嬤的父親是國小校長、丈夫是國小老師，她是裁縫師，直到80歲視力退化才退休，育有4名子女，還有7個內外孫，9年前丈夫過世後，能生活自理的的她不想麻煩子女，開始一個人生活，因老友及鄰居會來探望串門子，日子不孤單， 也申請居家服務員每周1小時協助家務。

馮徐阿嬤和多數長者一樣，有高血壓、高血脂、膝關節退化、黃斑部病變的疾病，但活動力不受影響，平時騎著機車上街採買，自己料理餐食，偶爾還做饅頭包子，每天早上阿嬤一定會享用一杯現磨的拿鐵咖啡；縱使滿頭白髮，每周也會去美容院打理，生活過得簡單，卻不馬虎。周春米還跟阿嬤合唱「祝你幸福」，為訪視留下美好的回憶。

吳榮州說，隨著醫療科技進步及養生風氣盛行，國人越來越長壽，迫在眉睫的超高齡化社會，勢必要提升醫療照護與長照需求，衛福部統計「不健康餘命」，顯示國人臨終前將被失能、臥床、慢性病纏身達8.5年，讓人活得久且活得好，是醫療機構及政府的重要工作；獨居長者缺的是關懷和陪伴，也要感謝各界的愛心響應，讓溫暖的送雞湯傳統能延續。