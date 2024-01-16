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影／審預算高市府官員讓議員枯等 議會臨時會再度流會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市運發局長侯尊堯（右）向議員邱于軒（左）說明遲到原因。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局長侯尊堯（右）向議員邱于軒（左）說明遲到原因。記者徐如宜／攝影

高雄市議會今天召開第4屆第3次臨時會，審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午教育局、新聞局及文化局都快速通過，運發局未及時出席，讓等候的議員們大動肝火，直批市府不尊重議會。議員邱于軒提案清點人數，議事廳有15名議員不足半數，因而流會。

市議會今天進入臨時會第二天，上午近11點有過半議員出席開議。未料教育局、新聞局與文化局的預算案都快速通過，接下來要審議運發局，官員卻未列席，一時氣氛僵住。議員枯坐20分鐘。

議員邱于軒直批，「太過分了！市府對議會一點尊重都沒有」，這是市府的預算，局處到議會備詢是法定程序，而非議員在此等待。在場議員於是提出要求額數，結果人數15席，下午再續審。

高雄市運發局長侯尊堯表示，因為照議程推論下來，應該下午才有機會審到，運發局這兩天都等候通知。未料到今天上午議會審查非常順利，超乎預期，收到訊息就立刻停下公務趕赴議會備詢，但因為運發局在左營世運主場館，離鳳山議會有些距離，非常抱歉，下午開會一定會提早到場。

高市議會去年12月進行總預算審查，藍綠陣營對議事程序爆發爭端，藍營9度要求清點人數表達抗議，連9次流會也創下議會紀錄。昨天起開臨時會續審總預算，審議客委會預算時，藍營抨擊客委會主委楊瑞霞涉運用公部門資源輔選，議員邱于軒還將議長康裕成贈送的面膜轉送給楊，挖苦她輔選得力。

高雄市運發局官員遲到，讓議員枯等。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局官員遲到，讓議員枯等。記者徐如宜／攝影

高雄市運發局長侯尊堯表示，因為照議程推論應該下午才有機會審到，收到訊息就立刻停下公務趕赴議會備詢。記者徐如宜／攝影
高雄市運發局長侯尊堯表示，因為照議程推論應該下午才有機會審到，收到訊息就立刻停下公務趕赴議會備詢。記者徐如宜／攝影

議員 邱于軒 客委會

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