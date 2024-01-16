聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／審預算高市府官員讓議員枯等 議會臨時會再度流會
高雄市議會今天召開第4屆第3次臨時會，審議113年度總預算案暨附屬單位預算案，上午教育局、新聞局及文化局都快速通過，運發局未及時出席，讓等候的議員們大動肝火，直批市府不尊重議會。議員邱于軒提案清點人數，議事廳有15名議員不足半數，因而流會。
市議會今天進入臨時會第二天，上午近11點有過半議員出席開議。未料教育局、新聞局與文化局的預算案都快速通過，接下來要審議運發局，官員卻未列席，一時氣氛僵住。議員枯坐20分鐘。
議員邱于軒直批，「太過分了！市府對議會一點尊重都沒有」，這是市府的預算，局處到議會備詢是法定程序，而非議員在此等待。在場議員於是提出要求額數，結果人數15席，下午再續審。
高雄市運發局長侯尊堯表示，因為照議程推論下來，應該下午才有機會審到，運發局這兩天都等候通知。未料到今天上午議會審查非常順利，超乎預期，收到訊息就立刻停下公務趕赴議會備詢，但因為運發局在左營世運主場館，離鳳山議會有些距離，非常抱歉，下午開會一定會提早到場。
高市議會去年12月進行總預算審查，藍綠陣營對議事程序爆發爭端，藍營9度要求清點人數表達抗議，連9次流會也創下議會紀錄。昨天起開臨時會續審總預算，審議客委會預算時，藍營抨擊客委會主委楊瑞霞涉運用公部門資源輔選，議員邱于軒還將議長康裕成贈送的面膜轉送給楊，挖苦她輔選得力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言