高雄榮總新院長陳金順就任 陳其邁盼續深化合作

高雄榮總今天舉行新任院長交接典禮，前院長林曜祥卸任後，新任院長陳金順正式上任。高雄市長陳其邁出席表示，盼市府與高雄榮總持續深化合作、照顧市民。

高雄榮民總醫院今天舉行新任院長交接布達典禮，由退輔會主委馮世寬監交，在陳其邁等人見證下完成。陳其邁表示，林曜祥擔任院長以來，對高雄醫療服務貢獻良多，今天特別向他致謝。而陳金順是國內腎臟科權威，也是非常頂尖的學者。

陳其邁說，高雄榮總跟高雄市政府過去在公共衛生或各種醫療、長照等服務多有合作，希望未來可以繼續深化合作，以醫學中心的服務水準照顧市民。

馮世寬致詞指出，高雄榮總在歷任院長帶領下，臨床醫療、教學、研究等各方面有卓越成績，是民眾信賴及讚賞的醫學中心。相信未來在陳金順帶領下，肩負起社會責任，持續創新，提供優質可靠、更安全的醫療照護服務。

陳金順今天提出3項重要任務，包括致力通過醫學中心評鑑，提升醫院服務品質，持續卓越；協助輔導屏東榮民總醫院營運，實現雙方共榮互惠；透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏的互利加值效果。

據院方介紹，陳金順臨床經歷豐富，歷任三軍總醫院內科部住院醫師、腎臟科主治醫師、腎臟科主任、基隆分院院長、民診處主任、一般醫學部主任等，並於高雄榮總擔任教學研究部主任、內科部主任及醫療副院長，展現領導管理能力。