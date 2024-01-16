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全台3分之1遲緩兒未做早療 高雄議員質疑市府宣導不彰

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
白喬茵說，少子化時代卻增加遲緩兒童數量，這是一個警訊，市府應動用更多預算做早療宣導。記者宋原彰／翻攝
白喬茵說，少子化時代卻增加遲緩兒童數量，這是一個警訊，市府應動用更多預算做早療宣導。記者宋原彰／翻攝

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高雄市議會近日召開社政部門單位預算審查會，其中兒童福利服務預算為6854萬，市議員白喬茵詢問社會局「推廣早療」預算金額，她說全台有3分之1發展遲緩兒童未及早做早療，耽誤黃金治療時期，而高雄早療評估跟治療量能一直不夠；社會局承諾會加強宣導，醫療院所會積極通報，由社工主動介入關心。

白喬茵表示，2012年全國發展遲緩通報人數為1萬8917人，2022年底增加至3萬0907人，其中只有65%家長願意帶孩子接受早療，「相當於每3個發展遲緩兒就有1位沒有接受早療」，她問社會局是因為家長怕被標籤化嗎？呼籲市府應正視，向民眾宣導不能抱持著「大隻雞慢啼」的心態而輕忽發展遲緩。

白喬茵說，2012年高雄遲緩兒通報人數只有1300人，2022年增加到2400人，少子化時代卻增加遲緩兒童數量，這是一個警訊，市府應動用更多預算做早療宣導，並找出家長在通報後卻未帶小孩接受評估治療的原因，強化通報機制，「早療評估跟治療量能一直不夠，光是聯合評估常常一等就是半年」。

社會局長謝琍琍表示，高雄市目前開案且服務中的發展遲緩兒童有3340人，94%已經銜接治療，對於沒有銜接治療的兒童或家長不知道此服務，社會局去年在國際障礙者有透過民間強化宣傳，她強調市府會盡量做宣導，若是醫療院所有發現疑似發展遲緩案例，就會通報社會局，由社工座訪視了解，鼓勵家長帶孩子接受評估、趁早治療。

白喬茵 高雄市 社工

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