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防新型非洲豬瘟入境 檢疫犬扮要角 黃偉哲慰勉辛勞

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程。記者鄭惠仁／攝影
為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程。記者鄭惠仁／攝影

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為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程，檢疫犬moses現場嗅聞出內有肉品的包裹，並經X光掃描、以及拆封檢查，確認有肉品。黃偉哲也呼籲，在購置肉類產品時，多選用新鮮好吃的本土豬肉製品，共同阻絕非洲豬瘟侵入台灣。

台南市農業局動保處表示，近日檢疫機關於旅客攜帶豬肉製品中檢出新型非洲豬瘟病毒核酸，經農業部獸醫研究所分析後發現，此病毒基因型為原先於中國大陸流行的非洲豬瘟第Ⅰ型及第Ⅱ型病毒經重組後，成為更具高傳染性及高致病性的病毒株，為防止新型病毒入侵，中華郵政公司近日宣布，入境郵包即日起專案檢查，阻擋任何病毒可能入侵的風險。

黃偉哲說，由於郵局是經手最多包裹的地方，尤其是入境包裹，涉及非洲豬瘟及其他傳染病的防治或是毒品的防治等，都會經過這裡，感謝關務署、防疫檢疫署、邊境防疫同仁及台南郵局的努力，攜手為境外郵件做好把關。

黃偉哲除現場聽取台南郵局、財政部關務署及農業部動植物防疫檢疫署人員解說，並由台南檢疫站領犬員帶領，了解檢疫犬郵包檢驗工作。

農業局指出，非洲豬瘟疫情在國際間仍然嚴峻，日前亞洲地區共有18個疫區國家，台灣是少數經得起考驗的國家，然而在邊境防疫同仁經由各機場港口查獲旅客攜帶及農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包之豬肉製品中，仍陸續檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，陽性檢出率高達9.3%，並沒有下降的趨勢。

農業局長李建裕呼籲，年關將近，國內對於肉品的需求量大增，國產豬肉也一直是民眾首選，在選購時可認明有台灣產地標章的之新鮮豬肉，切勿自國外自行攜帶肉類產品入境或購買來歷不明的豬肉製品，如查獲自非洲豬瘟疫區夾帶豬肉產品郵包，將依動物傳染病防治條例規定處罰收件人第1次20萬元罰鍰，第2次100萬元罰鍰，另自疫區輸入禁止輸入的肉製品者，將裁處7年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金。

台南郵局局長李英傑指出，農曆春節前是進口國際郵包高峰期，台南郵局全力維持郵路暢通與落實分揀作業，並配合關務署高雄關及動植物防疫檢疫署高雄分署強化檢查業務，防止境外重大動物傳染病入侵，以維護我國農業生產安全。

為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程。記者鄭惠仁／攝影
為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程。記者鄭惠仁／攝影
為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程，檢疫犬moses現場嗅聞出內有肉品的包裹。記者鄭惠仁／攝影
為防止新型非洲豬瘟病毒入侵，中華郵政近日宣布入境郵包即日起專案檢查，台南市長黃偉哲今至台南郵件處理中心，了解檢查流程，檢疫犬moses現場嗅聞出內有肉品的包裹。記者鄭惠仁／攝影

非洲豬瘟 豬肉

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