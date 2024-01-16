過年大掃除 高雄除夕當天提前清運垃圾至下午6時

過年大掃除，高市府環保局擬定春節垃圾收運計畫，2月9日除夕全市提早從上午收運垃圾，至下午6時前結束所有清運作業；大年初一至初三停收，初四白天配套點清運、夜間正常勤務作業。

高雄市政府環保局長張瑞琿今天表示，農曆春節7天連假即將到來，為讓辛勞一整年清潔隊員能在除夕夜回家與家人圍爐團圓，環保局今年2月9日除夕當天從上午10時起，提前依夜間清運路線收運垃圾，下午6時結束所有作業，收運時段依各區因地制宜排定；大年初一至初三（2月10日至2月12日）垃圾停收3天，2月13日初四起各區正常垃圾清運。

環保局發布新聞稿指出，為配合國人歲末「除舊布新」年終大掃除習慣，擬定春節垃圾收運計畫，2月13日初四白天配套點清運，中午起加強垃圾清運，夜間正常勤務作業。

張瑞琿也提醒，2月2日起至2月8日期間，配合國人年前大掃除習慣，市民朋友若有清運需求，可電話洽詢當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運，請民眾千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻。