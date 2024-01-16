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李柏毅、黃捷當選立委！綠營議員少2席 陳其邁：不影響合作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席高雄榮民總醫院院長布達交接宣誓典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席高雄榮民總醫院院長布達交接宣誓典禮。記者王勇超／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市議員李柏毅、黃捷當選立委，高雄市議會民進黨團少2席，已非絕對多數，高雄市長陳其邁今天上午表示，會謙虛傾聽議員的意見，「市政不分藍綠」，議會都非常支持市府的政策，市府也會持續地跟議會合作，「我想席次還好，不會影響府會之間合作的默契！」

陳其邁今天上午出席高雄榮民總醫院院長布達交接宣誓典禮，會前聯訪時被媒體問到，李柏毅、黃捷當選立委，「接下來民進黨議會就少了2席，已經不是絕對多數，對市政上會不會有比較大的影響？」

陳其邁說，地方發展的一些議題，其實藍綠都有非常高度的共識，譬如說這些重大的交通建設、特色公園、長照等等，議員非常關心，我們還是一貫的原則，還是會謙虛地傾聽議員的意見，不分藍綠，這個也是我們一向的原則。

陳其邁表示，所以市政也不會分藍綠，「過去在曾議長時期到康議長時期，對我們來講，議會都非常支持市府的政策」，所以市府也會持續地跟議會合作，「我想席次其實還好，這個並不會影響府會之間合作的默契。」

高雄市議會原有65席，市議員陳致中判刑入監後剩64席。高市議會黨團成員113年度黨團成員為國民黨28人，民進黨31人，無黨團結聯盟有陳善慧、朱信強、陳幸富3人，再加上非屬黨團成員的副議長曾俊傑、李順進。民進黨黃捷、李柏毅當選立委後，民進黨團將少2席，由31席變為29席。高雄市議員的席次也成為成為62席。

議員 民進黨 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

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