李柏毅、黃捷當選立委！綠營議員少2席 陳其邁：不影響合作

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市議員李柏毅、黃捷當選立委，高雄市議會民進黨團少2席，已非絕對多數，高雄市長陳其邁今天上午表示，會謙虛傾聽議員的意見，「市政不分藍綠」，議會都非常支持市府的政策，市府也會持續地跟議會合作，「我想席次還好，不會影響府會之間合作的默契！」

陳其邁今天上午出席高雄榮民總醫院院長布達交接宣誓典禮，會前聯訪時被媒體問到，李柏毅、黃捷當選立委，「接下來民進黨議會就少了2席，已經不是絕對多數，對市政上會不會有比較大的影響？」

陳其邁說，地方發展的一些議題，其實藍綠都有非常高度的共識，譬如說這些重大的交通建設、特色公園、長照等等，議員非常關心，我們還是一貫的原則，還是會謙虛地傾聽議員的意見，不分藍綠，這個也是我們一向的原則。

陳其邁表示，所以市政也不會分藍綠，「過去在曾議長時期到康議長時期，對我們來講，議會都非常支持市府的政策」，所以市府也會持續地跟議會合作，「我想席次其實還好，這個並不會影響府會之間合作的默契。」

高雄市議會原有65席，市議員陳致中判刑入監後剩64席。高市議會黨團成員113年度黨團成員為國民黨28人，民進黨31人，無黨團結聯盟有陳善慧、朱信強、陳幸富3人，再加上非屬黨團成員的副議長曾俊傑、李順進。民進黨黃捷、李柏毅當選立委後，民進黨團將少2席，由31席變為29席。高雄市議員的席次也成為成為62席。