「高雄農來訊」提供農民免費智慧服務 農友可提出痛點需求

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市農業局開發「高雄農來訊」提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，3年已補助70個智慧農業案場、41種作物、超過630公頃。今年持續推動，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務4類，最高補助二分之一、上限50萬元，2月1日起至3月31日可向所屬農民團體提出申請，提出痛點需求。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，農來訊line的使用者也超過5900人，今年也會持續優化系統，提供農民更好的使用體驗，並持續經由意見收集，調整補助方案，希望能協助農民數位轉型。農友可於2月16日前提出痛點需求（https://forms.gle/J7JbhUFUzRmYywwS8），農業局後續將辦理需求媒合會，協助農友盤點需求及尋找合適的解決方案。

旗山區思原生態農場以「魚菜共生、循環經濟」的概念經營場域，場主羅條原說，土壤溫濕度及電導度就是維持蔬菜良好生長環境的必要條件，在導入設施後，可從遠端監控田間土壤狀況適時給予灌溉，且可透過土壤電導度值的回饋來做為施肥參考依據，可精準掌握田間施作時機。

在智慧服務方面，美濃區農會採收前都會派遣專員至契作戶田區抽樣做農藥殘留檢測，以往尚未導入系統時農民都需要透過電話聯繫農會方能得知採檢結果，農會需全天候機並查詢告知農民檢測結果，費時費人力，如今農民可以掃描位於契作田區指示牌上的QR code即可得知藥檢結果，可節省人力更增加事務處理效率。此外。透過掃碼也可以登記施肥、用藥等栽培管理紀錄，針對產銷履歷紀錄作業，大有幫助。

農業局表示，今年智慧生產的補助內容，特別增加個人穿戴式、機械手臂省力輔具等農產業相關智慧農機設備，希望協助農民進行產業升級，省力省工。為了鼓勵淨零排放，計畫有關農機均為電動，降低排放，經由智慧服務協助農友作業管理、產銷數據或AI分析、ESG相關資訊，導入服務、淨零減碳等數位解決方案。