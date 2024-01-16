聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣衛生所重建 整合身障日照

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣竹田鄉衛生所重建工程昨天動土，邀請鄉內幼童開場演出。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉衛生所重建工程昨天動土，邀請鄉內幼童開場演出。記者劉星君／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東縣竹田鄉衛生所重建工程昨辦動土典禮，新建的竹田衛生所整合規畫身障日照中心，提供身障者需要長期照護服務，預計明年完工，今年上半年還有內埔、新園鄉衛生所重建，肩負公共衛生與醫療照護任務。

縣長周春米、衛生局長張秀君與地方民代昨天都出席竹田衛生所重建動土典禮，周春米強調，竹田鄉衛生所1982年建造迄今，既有空間不敷使用。

竹田鄉15村，人口近1萬6千人，65歲以上老年人口達25%，縣府團隊從2021年即多次協調，最後由縣府編列9300萬作為重建經費，在衛生所現址對面空地新建。目前，全縣8所衛生所規畫重建。

張秀君說明，車城衛生所已開工，預計今年落成；竹田衛生所動土後，上半年還有新園、內埔衛生所會動土；另還有4所衛生所已向中央爭取經費。

原鄉部分，青山衛生室已完工啟用，另外三地門鄉口社、牡丹鄉四林、霧台鄉大武衛生室，也在規畫整建。

新建竹田衛生所外牆淺色日式風格、內裝呈溫暖自然色調兩層樓建築，工程基地面積約1610平方公尺，總樓地板面積約1232平方公尺，1樓是衛生所空間，2樓為會議室、辦公室。衛生所整合身障日照中心，提升身障者生活品質、減輕家屬照顧壓力，預計明年完工啟用。

衛生所 身障者 周春米

延伸閱讀

逾40年屏東竹田衛生所重建 打造友善醫療照護

屏縣竹田鄉衛生所重建結合身障日照中心 預計明年完工

屏東一選區／鍾佳濱三連任今謝票 反映民意不懈怠

周春米報屏南快進度喜訊 屏南鄉民「這個觀點」引回響

相關新聞

自力靠近黃色小鴨 高雄辦創意造筏賽

高雄市燈會期間迎來黃色小鴨，運發局為讓民眾從不同角度、近距離欣賞黃色小鴨，本月27日至2月25日在愛河灣水樂園碼頭舉辦S...

桃源櫻花提前開 選後爆賞花潮

高雄桃源區櫻花本周大爆發，各櫻花景點盛開達8成，吸引不少賞櫻客，寶山社區發展協會也請地方派出所員警支援交通疏導，六龜區公...

紓解大順路輕軌塞車 龍德新路延伸將完工

高雄大順路近年因輕軌通車、交通量劇增，工務局2年前展開龍德新路向東延伸工程，新闢新德路至博愛路道路，和東延市地重畫區開發...

高議會綠再少2席 只多藍營1席

高雄市議會昨召開臨時會，因民進黨籍市議員黃捷、李柏毅當選立委，下月市議會民進黨團將少2席，由31席變為29席，國民黨維持...

屏縣衛生所重建 整合身障日照

屏東縣竹田鄉衛生所重建工程昨辦動土典禮，新建的竹田衛生所整合規畫身障日照中心，提供身障者需要長期照護服務，預計明年完工，...

高雄高階警官異動 兩分局長升3線2星、10分局長調整

警政署今發布高階警官人事案，其中高雄市新興分局分局長陳志榮升三線二星警政監，苓雅警分局分局長王世芳升警政署警監督察；另左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。