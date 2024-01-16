屏縣衛生所重建 整合身障日照

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屏東縣竹田鄉衛生所重建工程昨辦動土典禮，新建的竹田衛生所整合規畫身障日照中心，提供身障者需要長期照護服務，預計明年完工，今年上半年還有內埔、新園鄉衛生所重建，肩負公共衛生與醫療照護任務。

縣長周春米、衛生局長張秀君與地方民代昨天都出席竹田衛生所重建動土典禮，周春米強調，竹田鄉衛生所1982年建造迄今，既有空間不敷使用。

竹田鄉15村，人口近1萬6千人，65歲以上老年人口達25%，縣府團隊從2021年即多次協調，最後由縣府編列9300萬作為重建經費，在衛生所現址對面空地新建。目前，全縣8所衛生所規畫重建。

張秀君說明，車城衛生所已開工，預計今年落成；竹田衛生所動土後，上半年還有新園、內埔衛生所會動土；另還有4所衛生所已向中央爭取經費。

原鄉部分，青山衛生室已完工啟用，另外三地門鄉口社、牡丹鄉四林、霧台鄉大武衛生室，也在規畫整建。

新建竹田衛生所外牆淺色日式風格、內裝呈溫暖自然色調兩層樓建築，工程基地面積約1610平方公尺，總樓地板面積約1232平方公尺，1樓是衛生所空間，2樓為會議室、辦公室。衛生所整合身障日照中心，提升身障者生活品質、減輕家屬照顧壓力，預計明年完工啟用。