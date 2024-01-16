自力靠近黃色小鴨 高雄辦創意造筏賽

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高雄市燈會期間迎來黃色小鴨，運發局為讓民眾從不同角度、近距離欣賞黃色小鴨，本月27日至2月25日在愛河灣水樂園碼頭舉辦SUP、獨木舟體驗，2月18日推出「創意環保自力造筏」競賽，鼓勵大學、國高中生以創意自製船筏，報名至本月26日止。

運發局長侯尊堯表示，活動分為「諾亞方舟組」及「馳風競艇組」，免報名費，限額50隊，船筏布置主題為「黃色、鴨子」，採2至6人團隊進行創意造筏。

「諾亞方舟組」由市府提供1萬元參賽補助金，團隊可選擇環保材料發揮創意自力造筏，將以創意造型、速度及環保永續3項評分。

「馳風競艇組」由大會2月15日至16日提供造筏材料，無參賽補助金，在指定地點加工，將以速度來評分。兩組成果發表皆為60公尺海上划行計時賽，每梯次3隊競速，每項分別取前3名及優選3名，第1名獎金1萬元。

燈會期間，運發局在愛河灣水樂園碼頭上午8時至下午5時提供SUP、獨木舟下水體驗，每日8梯次，每梯次50分鐘，限額30人，體驗完後可獲黃色小鴨帽1頂及運動中心體驗券。

侯尊堯表示，鼓勵大學生、國高中生發揮創意，利用身邊漂浮廢棄物，例如寶特瓶、包裹充氣包材或保麗龍等，搭配黃色小鴨主題，體驗造筏樂趣。

有興趣的民眾可至運動發展局官網或臉書下載競賽規程。