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高議會綠再少2席 只多藍營1席

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市議長康裕成（前右）表示，議員參選、助選、為民服務非常辛苦，贈送議員面膜慰勞。記者徐如宜／攝影
高雄市議長康裕成（前右）表示，議員參選、助選、為民服務非常辛苦，贈送議員面膜慰勞。記者徐如宜／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄市議會昨召開臨時會，因民進黨籍市議員黃捷、李柏毅當選立委，下月市議會民進黨團將少2席，由31席變為29席，國民黨維持28席，議長康裕成相信，議員問政只有立場，意識形態少，應該可運作；國民黨團強調將加強監督，無黨聯盟直言一直是關鍵少數，但「只要對的就支持」。

高雄市議會昨召開臨時會，參選、助選議員都重回議會，議長康裕成送每名議員面膜，直言議員參選、助選、為民服務都辛苦，送面膜慰勞。

高雄市議會原有65席，市議員陳致中判刑入監後剩64席，目前黨團成員為國民黨團28人，民進黨團31人（包括台灣團結聯盟、台灣基進黨各1人加入）。

無黨團結聯盟有陳善慧、朱信強、陳幸富3人，再加上非屬黨團成員的副議長曾俊傑、李順進；黃捷、李柏毅下月轉任立委後，市議員席次成為62席。

康裕成表示，市議會民進黨籍議員少2席，但相信議員問政都只有立場，黨派立場比較少，期許議員秉持此態度，只問市民需求，表達市民需要，減少意識形態，應該都可以運作。

康裕成說，之前總預算審議4天流會7次，重開臨時會後應該會順利很多，會尊重議員意見，請拭目以待。

國民黨團總召黃香菽表示，國民黨身為市議會的最大黨，監督不會改變，會持續市民託付，加強監督力道，讓市政與建設能更好，在議題上會爭取無黨籍同仁合作。

市議會民進黨團總召江瑞鴻認為，綠營雖然減少2席，「應該還好」，目前國民黨團新任總召黃香菽較理性，相信許多議題都可以透過黨團協商解決，如果最後真的需要到表決這一步，民進黨團也會努力爭取。

「我們很早前就是關鍵少數了！」無黨團結聯盟總召陳善慧表示，民進黨團又少2席後，無黨團結聯盟變得更關鍵，但聯盟的原則是，只要對市政好的議案就支持，看事不看黨，只要對的就支持。

議員 民進黨 國民黨

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