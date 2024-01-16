紓解大順路輕軌塞車 龍德新路延伸將完工

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄大順路近年因輕軌通車、交通量劇增，工務局2年前展開龍德新路向東延伸工程，新闢新德路至博愛路道路，和東延市地重畫區開發計畫接通至民族路，目前龍德新路南側和跨越愛河龍德新橋工程進度超前，預計本月底完工，但地方認為，大順路車流量太龐大、幫助有限。

市長陳其邁昨天到龍德新橋視察工程，工務局新工處說明，進度已達87.19%，工程進度超前，預計在本月底、過年前完工，紓解當地車流，緩解博愛路、民族路交通。

陳其邁指出，龍德新路向東延伸工程，將龍德新路延伸至河堤南路，加上河堤南路以東的市地重劃區開發，可串聯民族一路至博愛路，成為商圈重要東西向道路。

另外，新闢龍德新路南側道路（新德路）可分流博愛路車潮，市地重劃已順利動工，後續將有效紓解大順商圈車流。

議員黃香菽表示，工程進度超前樂觀其成，但目前完工只延伸至河堤南路，新闢新德路至博愛路及東延市地重劃區至民族路未完成，該部分才能真正解決塞車；龍子里長蘇彥傑憂心說，大順路車流量太龐大，即便新闢道路恐幫助有限。

新工處表示，跨河橋梁開通後可紓緩當地28％車流量，未來會配合市府將橋梁與周邊河堤做景觀設計，提升整體市容和諧性，期望橋梁兩側人行道能成為市民拍照打卡熱點。