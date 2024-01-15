高雄高階警官異動 兩分局長升3線2星、10分局長調整

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

警政署今發布高階警官人事案，其中高雄市新興分局分局長陳志榮升三線二星警政監，苓雅警分局分局長王世芳升警政署警監督察；另左營分局長邵明仁，因屆齡調任台東縣副局長，鹽埕分局分局長李紹榆調任北市文山第二分局分局長外，另有10個分局長異動調整，保大和交大大隊長也換人。

高雄市高階警官異動部分，從高市警界出身，從前鎮分局長調升的林新晃，在歷任高雄總隊長、宜蘭縣警局長、新北市警察局主任秘書後，再「回鍋」高雄市警局任副局長。

高市警察局主任秘書陳宗能調任副局長；高市警局督察長林富助調任台灣警察專科學校教育長；宜蘭縣警局局長林武宏調任高市警局主任秘書；屏東縣政府警察局局長蔡文峰調任高市警局督察長；警政署警監督察蔡清龍調任高市警局警政監；高市警局警政監黃文哲調任警政署保安警察第一總隊主任秘書。

高雄市分局分局長異動，鳳山分局分局長蔡鴻謀調任苓雅分局分局長；岡山分局分局長陳柏彰調任鳳山分局分局長；交大大隊長張偉中調任岡山分局分局長；仁武分局分局長張泰賓調任新興分局分局長；林園分局分局長林俊賢調任仁武分局分局長；刑事局第八大隊大隊長李宏倫調任林園分局分局長。

三民第一分局分局長蕭正松調任左營分局分局長；小港分局分局長謝承甫調任三民第一分局分局長；刑事局電信偵查大隊大隊長徐釗斌調任小港分局分局長；保大大隊長吳信宏調任鹽埕分局分局長。

高市警察局人事室主任張竣毓調任保大大隊長；交大大隊長則由高市警局公共關係室主任黃元民調任。