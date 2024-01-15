逾40年屏東竹田衛生所重建 打造友善醫療照護

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屏東縣竹田鄉衛生所建造逾40年，空間已不敷使用，縣府編列新台幣9300萬元經費重建，今天舉行動土典禮，預計明年完工啟用，打造高齡友善醫療照護環境。

屏東縣長周春米出席動土典禮並致詞指出，竹田鄉是客家的中堆、客家重鎮，15個村落有近1萬6000名人口，65歲以上老年人口占達25%，因現有的衛生所老舊，縣府編列9300萬元重建經費，在現址對面規劃2層樓淺色日式風格建築，除做為辦公室也加入長照，規劃身障日照中心，讓身障長輩有就近照顧的地方。

周春米說，這幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生，更顯現衛生所對鄉鎮的重要性，目前屏東有8處衛生所規劃重建，經費已向中央爭取。目前車城鄉、竹田鄉衛生所已動工，新園鄉、內埔鄉、枋寮鄉、滿州鄉、萬丹鄉、新埤鄉則陸續規劃中。

衛生局表示，竹田鄉衛生所重建工程，外牆具淺色日式風格、內裝呈溫暖自然色調的2層樓建築，1樓為衛生所服務空間，2樓為衛生所會議室及辦公室，預計明年完工啟用。

另外，整體規劃除提升醫療保健門診友善就醫環境外，整合規劃身障日照中心提供身障者長期照護服務，提升身障者生活品質及減輕家屬照顧壓力。

衛生局強調，完工後將以嶄新軟硬體設施設備、優質專業人力及多元醫療保健服務，為竹田鄉民眾提供更優質健康醫療照護服務及樂齡生活環境。