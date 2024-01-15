大順路塞車有解？ 陳其邁拚「龍德新路工程」月底完工

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

高雄大順路近年因輕軌通車、大型商場增加，車流人潮劇增，工務局2年前展開龍德新路向東延伸工程，開闢新德路至博愛路的道路，包括跨越愛河的橋梁和東延市地重劃區開發計畫接通至民族路，市長陳其邁今視察工程表示，預計月底就能完工通車，將有效紓解大順商圈車流。

工務局新工處表示，龍德新路鄰近愛河之心、義享天地和美式賣場，為緩解交通量，2021年初進行路面拓寬，接著做南側道路開闢與跨越愛河橋梁工程，進度已達87.19%，經費3億5646萬；陳其邁表示，工程進度超前，預計在1月底、過年前完工，解決當地車流人潮，緩解博愛路、民族路交通。

三民區107期市地重劃工程中，重點之一就是龍德新路延長350公尺，跨越愛河銜接至民族一路，目前路面人行步道、自行車道、引道擋土橋和景觀工程未完工；副市長林欽榮表示，通車能紓解大順一路車流，強化博愛、自由、民族等南北向道路形成完整路網。