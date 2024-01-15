用舉重和世界做朋友 高雄韓國3高中締結姊妹校

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高雄市鼓山高中、路竹高中與韓國牙山市溫陽高中因舉重牽起情誼，今天3校簽訂姊妹校，高市教育局長謝文斌說，高雄用舉重和世界做朋友，深化台韓合作交流。

簽約儀式上午在鼓山高中舉行，謝文斌致詞時說，高雄市舉重競技全台最優秀，去年全中運得牌數也是全台第一，其中鼓山高中、路竹高中學生表現最優，已是培育台灣舉重人才的搖籃。

謝文斌表示，溫陽高中跟高雄市一樣都有著溫暖陽光，3校締結為姊妹校除提升舉重等運動相互交流，促進選手競技實力外，更增加國際學習機會，也期許未來更能深化台韓國際合作交流。

鼓山高中舉重教練吳銘通說，與溫陽高中締結姊妹校緣起於2019年，牙山市舉重委員會為加強舉重選手的國際交流，邀請高雄市舉重委員會與選手到韓國交流，當時由鼓山高中前校長莊福泰率團訪問交流，並且簽訂MOU合作協議。

溫陽高中由校長陳達植、韓國忠清南道教育廳體育健康課長池載奎率團，一行15人在12日至17日到高雄交流訪問6天，除簽訂儀式外，更走訪高雄各景點。

鼓山高中校長廖俞雲說，溫陽高中是一所重視科學教育、體育發展與數位學習的男校，是牙山市辦學績效良好的高中，校園環境優美，教學設備新穎，是很值得學習交流的學校。

韓國代表團溫陽高中3年級學生林志奕說，台灣的訓練環境非常好，各種器材也很完善，每項動作都做得很紮實，已有國際級選手訓練中心水準，讓他們收穫良多。

陳達植表示，此行除了舉重與教育交流，對高雄市的繁榮以及交通便利留下深刻印象，訪問團也搭輕軌至駁二藝術特區、大港橋體驗最文青的港都，到永安漁港看夕陽品嚐在地新鮮的海產，也到寶來區與選手交流，看見梅花盛開、品嚐道地美食。