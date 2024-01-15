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屏縣竹田鄉衛生所重建結合身障日照中心 預計明年完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣竹田鄉衛生所將新建，新建位址就在舊竹田衛生所對面。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉衛生所將新建，新建位址就在舊竹田衛生所對面。記者劉星君／攝影

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屏東縣竹田鄉衛生所重建工程今舉行動土典禮，縣長周春米、衛生局長張秀君與地方民代出席。新建的竹田衛生所整合規畫身障日照中心，提供身障者需要長期照護服務，預計明年完工。張秀君表示，除了竹田衛生所重建，今年上半年還有內埔、新園鄉衛生所重建，肩負公共衛生與醫療照護任務。

縣長周春米說，竹田鄉15村，人口近1萬6千人，65歲以上老年人口達25%，因應人口急速老化及超高齡化社會來臨，民眾健康及長期照護刻不容緩，全縣現階段8個衛生所規畫重建。

張秀君說，8個衛生所規畫重建，車城衛生所已開工，預計今年落成；竹田衛生所今天動土，上半年還有新園、內埔衛生所會動土；另外還有四所衛生所跟中央爭取經費，包括枋寮、滿州、萬丹等。原鄉部分，剛啟用青山衛生室，另外三地門鄉口社、牡丹鄉四林、霧台鄉大武衛生室，也在規畫整建。

周春米說，竹田鄉衛生所民國71年建造迄今，既有空間不敷使用。縣府團隊從110年即多次協調，最後由縣府編列9300萬作為重建經費，在衛生所現址對面空地新建。

衛生局表示，新建的竹田衛生所，外牆淺色日式風格、內裝呈溫暖自然色調兩層樓建築。該工程基地面積約1610平方公尺，總樓地板面積約1232平方公尺（約373坪），一樓是衛生所空間，二樓為衛生所會議室及辦公室，提升醫療保健門診友善就醫環境，整合規畫身障日照中心提供身障者所需的長期照護服務，以提升身障者生活品質及減輕家屬照顧壓力，預計114年完工啟用。

屏東縣竹田鄉衛生所新建，今舉行動土典禮，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣竹田鄉衛生所新建，今舉行動土典禮，完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣竹田鄉衛生所今舉行新建動土典禮，邀請鄉內幼童開場演出。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉衛生所今舉行新建動土典禮，邀請鄉內幼童開場演出。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉衛生所新建，縣長周春米（右三）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣竹田鄉衛生所新建，縣長周春米（右三）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影

衛生所 身障者 周春米

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