陳其邁視察龍德新路東延 盼加速通車期程

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高雄市政府於龍德新路拓寬後，再啟動龍德新路東延等工程，疏解周邊車流。高雄市長陳其邁今天前往視察表示，希望1月底前能完工，加速通車期程。

陳其邁表示，工程進度超前，希望1月底能完工，解決大順路跟義享天地周遭交通問題，也能疏導民族路、博愛路的交通車流。春節期間的人潮、車潮會很多，希望1月底順利打通，加速通車期程。

高雄市工務局新建工程處表示，龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及好市多等觀光景點及大型商場，因應高雄環狀輕軌成圓後，大順商圈人口日益增加，且跨越左營區、鼓山區及三民區3個行政區域，將帶來人潮車潮。

新建工程處指出，市府於龍德新路拓寬後，再啟動龍德新路東延工程，同時新闢新德路至博愛路道路及東延市地重劃區開發計畫接通至民族路，疏解大順一路車流，優化區域路網系統動線，健全周邊路網。

工程將龍德新路延伸至河堤南路，加上河堤南路以東的市地重劃區開發，串聯民族一路至博愛路，成為商圈重要東西向道路，並新闢龍德新路南側道路分流博愛路車潮，有效紓解大順商圈車流。

工務局表示，目前東延橋梁整體工程進度已完成87％，預計1月下旬開始瀝青混凝土鋪設及周邊景觀工程作業。新工處協助輔導廠商掌握品質進度及工安，將於工期內如期如質完成整體工程，提升路段交通服務水準。