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高雄翰品酒店力挺本土 邀工藝家楊炘彪展現金工技藝
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台南應用科大商品設計系副教授楊炘彪，身上傳承家族經營銀樓事業的DNA，創作不斷推陳出新，獲獎無數，即起他的作品在高雄翰品酒店展至6月30日，藉手作物件詮釋「宇宙」、「日月星光」、「彩虹」主題，展現金工之美。其中彩虹系列，以鉍金屬合金的表層氧化膜自然發色，是最新力作。
工藝家楊炘彪家族在鹽埕區經營銀樓，14歲起接觸金屬工藝至今已逾33年，除在大學任教，也在高雄創立「三丰金屬漆藝工作室」，傳承並創新金工技藝。他得獎無數，作品曾在總統府、立法院、台灣博物館等國家級殿堂展出，也曾受邀到法國、日本、韓國、瑞典展出。近年更擔任重要工藝競賽評審委員。
這次獲高雄翰品酒店邀請，在飯店一樓藝術空間舉辦「浩瀚無垠」楊炘彪金工漆藝創作展，展出金工、漆藝複合媒材應用作品94件，呈現「宇宙」、「日月星光」、「彩虹」三主題。
「宇宙」系列含括時間、空間，楊金彪藉作品傳遞面對紛亂宇宙時空，如何觀透蘊含的因果連結與次序。「日月星光」系列則將天文運行軌，透過金工結合天然漆藝創造而成。彩虹系列是2023年新作，以鉍金屬合金的表層氧化膜自然發色，在時間與溫度的變化中堆疊出肌理。
高雄翰品酒店林俊宇總經理說，飯店每年推出2檔次藝文展覽，今年上半年邀工藝家楊炘彪舉辦創作展。楊副教授擁有深厚的學習背景、純熟的技法、情感表現細膩且關懷自然環境，堅持使用不造成汙染、可回收的金屬材料及無毒素不殘留的天然漆料創作，與飯店理念不謀而合，除此，楊是鹽埕區在地子弟，也代表飯店支持本土的用心。
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