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青創轉型 內門辦桌美味送到家

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
「iBender 愛辦桌」創辦人鄭旭昇成長自高雄內門辦桌世家，透過創意行銷經營品牌，重新詮釋辦桌文化。圖／「iBender 愛辦桌」提供
「iBender 愛辦桌」創辦人鄭旭昇成長自高雄內門辦桌世家，透過創意行銷經營品牌，重新詮釋辦桌文化。圖／「iBender 愛辦桌」提供

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青年廚師鄭旭昇出生高雄內門總舖師世家，師承父親30年總舖師好手藝，成立青創品牌「iBender 愛辦桌」，翻轉古法辦桌文化，把傳統流水席名菜海鮮魚翅羹和油飯搬進文青市集，讓個人品味融入辦桌菜，消費者也可透過冷凍宅配享用辦桌美味。

39歲鄭旭昇曾在澳洲工作6年，返台後有感工時、待遇不比國外，與女友決定以家鄉特色重新出發，為品牌命名時發現，英文「Bender」有飲酒狂歡之意，與辦桌熱鬧氛圍契合，便將品牌命名「iBender 愛辦桌」。

鄭旭昇秉持「傳統美味和CP值」特色，將流水席必備的海鮮魚翅羹搬進文青市集裡。他表示，魚翅羹在辦桌文化出菜順序為第2道，總舖師實力也在這道菜中高下立判，他以牛皮紙杯重新包裝傳統好滋味，獲許多消費者好評。

鄭旭昇說，向父親鄭基銘學藝時，每次問食材、調味分量，父親總說「大概就是這麼多」，他抓不準實際數量，之後買一台料理秤，要求父親加入食材前先量一下，他再統計數據，經過無數次試驗，才得到標準化流程，確保口味穩定性。

高雄市青年局扶植青創團隊「iBender 愛辦桌」也透過冷凍宅配，還原內門家鄉美味。

本月16日前預購年菜，還加碼抽泰國曼谷來回機票的活動。詳情可上網搜尋「iBender 愛辦桌」。

辦桌 品牌 食材

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