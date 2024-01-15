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桃源櫻花提前開 選後爆賞花潮

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄桃源櫻花盛開，現場美不勝收。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源櫻花盛開，現場美不勝收。記者蔡世偉／攝影

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高雄桃源區櫻花本周大爆發，各櫻花景點盛開達8成，吸引不少賞櫻客，寶山社區發展協會也請地方派出所員警支援交通疏導，六龜區公所商借鄰近空地作臨時停車場，避免交通打結，影響前往六龜賞花泡溫泉遊客。

高雄桃源區寶山、二集團櫻花公園櫻花月初綻放、本周大爆發，吸引許多遊客上山賞花，寶山社區發展協會表示，昨是選後首日，上山賞櫻花人潮眾多。

桃源區長杜司偉表示，桃源區櫻花種植面積最大區域在寶山及二集團，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，原訂本月20日櫻花季活動開跑，沒想到櫻花提前綻放。

寶山社區發展協會表示，昨已請當地派出所支援警力疏導交通，協會也自請工讀生引導車輛停放，接駁車則提供寶山里、櫻花公園、藤枝森林遊樂區等3處交通接駁，非常方便。

杜司偉說，感謝警方協助，另六龜區公所也協助商借附近空地當臨時停車場、方便遊客停車，再由交通車接駁上山賞櫻，避免當地交通打結，間接影響去六龜泡湯遊客。

即日起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集都販售農特產品、高山野生茶及咖啡、竹筒飯美食，還有原民烤全豬及歌舞表演。

櫻花季 六龜 賞櫻

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