聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃源櫻花提前開 選後爆賞花潮
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
高雄桃源區櫻花本周大爆發，各櫻花景點盛開達8成，吸引不少賞櫻客，寶山社區發展協會也請地方派出所員警支援交通疏導，六龜區公所商借鄰近空地作臨時停車場，避免交通打結，影響前往六龜賞花泡溫泉遊客。
高雄桃源區寶山、二集團櫻花公園櫻花月初綻放、本周大爆發，吸引許多遊客上山賞花，寶山社區發展協會表示，昨是選後首日，上山賞櫻花人潮眾多。
桃源區長杜司偉表示，桃源區櫻花種植面積最大區域在寶山及二集團，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，原訂本月20日櫻花季活動開跑，沒想到櫻花提前綻放。
寶山社區發展協會表示，昨已請當地派出所支援警力疏導交通，協會也自請工讀生引導車輛停放，接駁車則提供寶山里、櫻花公園、藤枝森林遊樂區等3處交通接駁，非常方便。
杜司偉說，感謝警方協助，另六龜區公所也協助商借附近空地當臨時停車場、方便遊客停車，再由交通車接駁上山賞櫻，避免當地交通打結，間接影響去六龜泡湯遊客。
即日起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集都販售農特產品、高山野生茶及咖啡、竹筒飯美食，還有原民烤全豬及歌舞表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言