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台東黃建賓轉任立委 藍黨部：大武鄉長已有口袋名單

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
國民黨立委當選人黃建賓今早與妻子從台東最南端的達仁鄉出發謝票，沿途不斷感謝鄉親支持。記者徐白櫻／翻攝
國民黨立委當選人黃建賓今早與妻子從台東最南端的達仁鄉出發謝票，沿途不斷感謝鄉親支持。記者徐白櫻／翻攝

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國民黨現任大武鄉長黃建賓擊敗綠營賴坤成、劉櫂豪兩大強敵，台東區域立委睽違14年由綠轉藍。黃建賓下月就職立委後，大武鄉長面臨補選，國民黨放話「一定不缺席」，已有口袋名單。台東縣府民政處表示，黃建賓鄉長任期未過半，依規定須在辭職3個月內完成補選，懸缺期間縣府將指派代理鄉長。

立委當選人黃建賓以2萬5778票擊敗對手，光在大武鄉拿下51.98％選票，獲得壓倒性勝利。黃建賓競選團隊今早從台東最南端的安朔出發，一路往北謝票至台東市區。黃建賓說，這次參選是在陌生領域的全新嘗試，這次選舉收穫很多，進入國會後，會協助縣府與鄉鎮公所爭取預算，他出身偏鄉更了解地方需求。

第11屆立委預計2月1日宣誓就職，縣府將辦理大武鄉長補選。民政處代理處長高忠雲表示，依法須在3個月內完成補選，包含選舉公告、候選人登記、領表、資格審查及投票等作業流程，最快也要45天才能完成，縣府將會指派代理鄉長。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，立委選戰剛落幕，很多細節還沒確定，黨內人才濟濟，大武鄉長補選一定不會缺席，目前有口袋名單，但還不能公布，可以確定的是，國民黨一定會在大武鄉延續執政。

大武鄉人口數5553人，本屆鄉長選舉，黃建賓對決前任鄉長吳仲民，最終順利擊敗吳獲得連任。地方人士評估，除吳仲民之外，前鄉長王福源及青壯世代的鄉民代表都有可能出線。

鄉長 黃建賓 台東

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