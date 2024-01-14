台東黃建賓轉任立委 藍黨部：大武鄉長已有口袋名單

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨現任大武鄉長黃建賓擊敗綠營賴坤成、劉櫂豪兩大強敵，台東區域立委睽違14年由綠轉藍。黃建賓下月就職立委後，大武鄉長面臨補選，國民黨放話「一定不缺席」，已有口袋名單。台東縣府民政處表示，黃建賓鄉長任期未過半，依規定須在辭職3個月內完成補選，懸缺期間縣府將指派代理鄉長。

立委當選人黃建賓以2萬5778票擊敗對手，光在大武鄉拿下51.98％選票，獲得壓倒性勝利。黃建賓競選團隊今早從台東最南端的安朔出發，一路往北謝票至台東市區。黃建賓說，這次參選是在陌生領域的全新嘗試，這次選舉收穫很多，進入國會後，會協助縣府與鄉鎮公所爭取預算，他出身偏鄉更了解地方需求。

第11屆立委預計2月1日宣誓就職，縣府將辦理大武鄉長補選。民政處代理處長高忠雲表示，依法須在3個月內完成補選，包含選舉公告、候選人登記、領表、資格審查及投票等作業流程，最快也要45天才能完成，縣府將會指派代理鄉長。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，立委選戰剛落幕，很多細節還沒確定，黨內人才濟濟，大武鄉長補選一定不會缺席，目前有口袋名單，但還不能公布，可以確定的是，國民黨一定會在大武鄉延續執政。

大武鄉人口數5553人，本屆鄉長選舉，黃建賓對決前任鄉長吳仲民，最終順利擊敗吳獲得連任。地方人士評估，除吳仲民之外，前鄉長王福源及青壯世代的鄉民代表都有可能出線。