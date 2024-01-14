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國1南下楠梓至鼎金交流道 15、16日晚工程封閉管制

中央社／ 高雄14日電

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國1南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段，因辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」，高市府交通局表示，15日及16日晚間10時至次日6時將封閉管制，提醒用路人提前改道。

高雄市政府交通局發布新聞稿指出，因交通部高速公路局南區養護工程分局辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」後勁溪橋鋼箱梁吊裝作業，將在15日及16日晚間10時至次日6時，封閉管制國道1號南下楠梓交流道至鼎金系統交流道路段。

交通局也公布管制期間建議改道路線，南下車輛可自楠梓交流道出口下匝道，右轉經旗楠公路、楠梓新路至高楠公路，並沿台1線行駛至左營區大中一路左轉，經大中一路行駛往鼎金系統交流道進入國1南下匝道入口。

車道管制期間，行經車輛管制區域時須減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，確保行車安全；另外，也可收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線了解最新路況。

國道 後勁溪 高速公路

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