快訊

國民黨敗選檢討責任不推別人 侯友宜強調：敗選原因就是侯友宜

圖表／立委選舉十大人氣王出爐！洪孟楷獲15.8萬票得冠 黃建豪、陳亭妃位居二三

中國大陸品牌手機優勢除了價格還有什麼？網直言「1關鍵」：這樣就贏了

屏東蔣月惠二度選立委 票數仍未達門檻 保證金20萬沒收

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
蔣月惠二度參選立委，連兩次都未拿到選罷法門檻，保證20萬元沒收、領不到選票補助款30元。圖／報系資料照
蔣月惠二度參選立委，連兩次都未拿到選罷法門檻，保證20萬元沒收、領不到選票補助款30元。圖／報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東縣無黨籍議員蔣月惠二度參選屏東縣第一選區立委，參選再度落敗，因得票數未達選罷法規定門檻，20萬元保證金被沒收、也領不到選票補助款，蔣月惠說，「我還是會繼續努力」。

屏東縣第一選區區域立委這次6人參選，民進黨鍾佳濱10萬8723票、國民黨黃明賢8萬8518票，蔣月惠位居第三獲得2萬5270票。第一選區選舉總人數31萬9941人。

屏東縣選委會指出，根據選罷法第32條規定第4款第3項規定，未當選的候選人，得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十，保證金不予發還；屏東縣第一選區總人數31萬9941人，蔣月惠的得票數須超過3萬1994票，才可以領回保證金。

選委會指出，選舉補助款部分，根據選罷法第43條，候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，每票補貼30元。

第一選區當選人1人為鍾佳濱，鍾佳濱得票數10萬8723票，蔣月惠須獲得10萬8723票的三分之一，才能領到選票補助款，必須3萬6241票。蔣月惠僅2萬5270票，未達三分之一。

蔣月惠2020參選立委，得票數未達選罷法規定，這次二度參選再度失利，蔣月惠說，「會繼續努力」。

無黨籍蔣月惠2018年因咬女警爆紅，屏東縣三任議員，2020參選立委得票數2萬4118票，蔣的問政獨特是政壇孤鳥，她訴求環保選舉六不，沒有宣傳車、看板、旗幟、黨派、總部、政治獻金，街頭經常看見她拉小提琴募款，主張捐薪助弱勢。

屏東縣 蔣月惠

延伸閱讀

屏東5人進軍立院 區域綠2人、山原1藍1綠、不分區藍1人

屏東一選區／ 鍾佳濱：終於能睡好覺 黃明賢：繼續打拚

鍾佳濱邀王義川車掃批對手經營房產 黃明賢斥抹黑攻擊

屏東大造勢 賴清德力薦鍾佳濱、徐富癸與伍麗華3席全上

相關新聞

網問「高雄七年級人約會必去之處」 這地方最多人搶答

高雄有網友在臉書社團詢問「高雄七年級約會必去之處」，引發網友爭相給答案，一名老司機點出位於新興區五福路的OPEN電影院，...

台東黃建賓轉任立委 藍黨部：大武鄉長已有口袋名單

國民黨現任大武鄉長黃建賓擊敗綠營賴坤成、劉櫂豪兩大強敵，台東區域立委睽違14年由綠轉藍。黃建賓下月就職立委後，大武鄉長面...

韓國瑜可能問鼎立法院長 黃捷：不會畏懼

臨時被徵調參選立委的高雄市議員黃捷，昨晚順利以近2萬票之差擊敗國民黨籍候選人陳美雅，今早便馬不停蹄展開謝票行程。對於未來...

屏東蔣月惠二度選立委 票數仍未達門檻 保證金20萬沒收

屏東縣無黨籍議員蔣月惠二度參選屏東縣第一選區立委，參選再度落敗，因得票數未達選罷法規定門檻，20萬元保證金被沒收、也領不...

青創翻轉辦桌文化魚翅羹走進文青市集 預購年菜抽機票

高雄市青年局扶植的青創「iBender 愛辦桌」，負責人Alan師承父親30年總鋪師好手藝，翻轉內門古法辦桌文化，把傳統...

輔選賣力唱 選後是否開演唱會？ 陳其邁急說「不行」

近來高雄市長陳其邁為了輔選，不只大玩「撩妹金句」哏，也大方開口唱，今天投票日被問到選後是否考慮開場演唱會，他笑說「不行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。