屏東蔣月惠二度選立委 票數仍未達門檻 保證金20萬沒收

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

屏東縣無黨籍議員蔣月惠二度參選屏東縣第一選區立委，參選再度落敗，因得票數未達選罷法規定門檻，20萬元保證金被沒收、也領不到選票補助款，蔣月惠說，「我還是會繼續努力」。

屏東縣第一選區區域立委這次6人參選，民進黨鍾佳濱10萬8723票、國民黨黃明賢8萬8518票，蔣月惠位居第三獲得2萬5270票。第一選區選舉總人數31萬9941人。

屏東縣選委會指出，根據選罷法第32條規定第4款第3項規定，未當選的候選人，得票不足各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十，保證金不予發還；屏東縣第一選區總人數31萬9941人，蔣月惠的得票數須超過3萬1994票，才可以領回保證金。

選委會指出，選舉補助款部分，根據選罷法第43條，候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，每票補貼30元。

第一選區當選人1人為鍾佳濱，鍾佳濱得票數10萬8723票，蔣月惠須獲得10萬8723票的三分之一，才能領到選票補助款，必須3萬6241票。蔣月惠僅2萬5270票，未達三分之一。

蔣月惠2020參選立委，得票數未達選罷法規定，這次二度參選再度失利，蔣月惠說，「會繼續努力」。

無黨籍蔣月惠2018年因咬女警爆紅，屏東縣三任議員，2020參選立委得票數2萬4118票，蔣的問政獨特是政壇孤鳥，她訴求環保選舉六不，沒有宣傳車、看板、旗幟、黨派、總部、政治獻金，街頭經常看見她拉小提琴募款，主張捐薪助弱勢。