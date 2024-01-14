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屏東5人進軍立院 區域綠2人、山原1藍1綠、不分區藍1人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024立委選舉揭曉，屏東有5人入主立法院，藍營2席，山地原民盧縣一（右）、列國民黨不分區第11名的蘇清泉（左），中為參選屏縣第一選區落敗的黃明賢。圖／報系資料照
2024立委選舉揭曉，屏東有5人入主立法院，藍營2席，山地原民盧縣一（右）、列國民黨不分區第11名的蘇清泉（左），中為參選屏縣第一選區落敗的黃明賢。圖／報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統立委結果揭曉，屏東縣有5人入主立法院。民進黨在屏東縣兩席區域立委全拿，山地原民立委民進黨籍伍麗華首度連任成功，票數更創新高，與伍麗華夫家出身同家族的國民黨籍盧縣一，首次參選拿下山原第三高票，山地原民首度出現兩席來自屏東，藍營列不分區名單第11的蘇清泉，也重返立法院。

綠營在屏東大獲全勝，區域立委第一選區鍾佳濱成功挑戰三連任，鍾佳濱獲10萬8723票，得票率48.4％，對手國民黨黃明賢8萬8518票，得票率39.41％，鍾佳濱贏2萬205票；第二選區是泛綠激戰區，民進黨徵召徐富癸，賴清德更南下八次輔選宣告「正綠」，此役拿下10萬8923票，得票率53.38％，代父親蘇震清出征的蘇孟淳，獲8萬2147票，得票率40.26％，徐富癸拿下過半選票贏蘇孟淳2萬6776票。

區域立委屏東綠營守住南台灣，在山地原民立委部分10席搶3席，從杏壇轉入政壇的民進黨籍伍麗華再創歷史，首度連任拿下山原第二高票，票數也大增1萬多票，拿下3萬1874票，得票率22.1％。

山地原民部分第三席由出身屏東國民黨籍盧縣一拿下，盧縣一來自醫界，曾擔任霧台鄉、春日鄉衛生所主任，首次參選拿下2萬2284票，得票率15.45％。盧縣一是屏東縣瑪家鄉，與伍麗華夫家同家族；這也是首次山地原民立委席次，兩席來自屏東。

藍營在屏東另一席，列國民黨不分區排名第11名的蘇清泉是東港安泰醫院榮譽院長， 2022縣長選舉以1萬多票差距敗給周春米，蘇清泉將重返立法院。

2024立委選舉揭曉，屏東縣有5人入主立法院，綠營3席，區域立委鍾佳濱（右三）、徐富癸（左二）與山地原民立委伍麗華（右二），圖為選前蕭美琴（左三）到屏東造勢活動。圖／報系資料照
2024立委選舉揭曉，屏東縣有5人入主立法院，綠營3席，區域立委鍾佳濱（右三）、徐富癸（左二）與山地原民立委伍麗華（右二），圖為選前蕭美琴（左三）到屏東造勢活動。圖／報系資料照

屏東縣 得票率 伍麗華

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