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網問「高雄七年級人約會必去之處」 這地方最多人搶答

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
有網友在臉書社團問「高雄七年級約會必去之處」，一名老司機點出位於新興區五福路的OPEN電影院的答案，獲百名網友認同。圖／取自Google Map
有網友在臉書社團問「高雄七年級約會必去之處」，一名老司機點出位於新興區五福路的OPEN電影院的答案，獲百名網友認同。圖／取自Google Map

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高雄有網友在臉書社團詢問「高雄七年級約會必去之處」，引發網友爭相給答案，一名老司機點出位於新興區五福路的OPEN電影院，讓百名網友紛紛按讚認同，有網友回應指，「去那邊都不會認真看電影」；此外也有網友答「西子灣、忠烈祠」、「愛河」、「玉竹街」、「旗津」也是常去的約會場所。

臉書社團「高雄大小事」有網友詢問「高雄七年級約會必去之處」，超過800人按讚、480則留言，有網友直接點出「OPEN電影」的約會場所，獲得100名網友按讚，紛紛蓋樓回應。

有網友稱讚該名老司機的網友指，「內行ㄟ」、「沒錯沒錯」；有網友笑稱「會選紀錄片」、「重點是門不能鎖」、「選片只是副作用 重點是自己演電影」、「聽說床下可以找到很多用過的保險套」、「去那邊都不會認真看電影」；有六年級則指「那也是我的回憶…」。

也有網友指出，西子灣、忠烈祠、愛河」、玉竹街、旗津、大坪頂、蝴蝶谷、岡山等地，也是高雄七年級約會必去之處。

約會 電影

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