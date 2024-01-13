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輔選賣力唱 選後是否開演唱會？ 陳其邁急說「不行」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄新長陳其邁這次輔選不惜開金口高唱，被問及選後是否開演唱會，急說「不行不行」。記者王昭月／翻攝
高雄新長陳其邁這次輔選不惜開金口高唱，被問及選後是否開演唱會，急說「不行不行」。記者王昭月／翻攝

近來高雄市陳其邁為了輔選，不只大玩「撩妹金句」哏，也大方開口唱，今天投票日被問到選後是否考慮開場演唱會，他笑說「不行，不行」，他還是把市長的工作做好，唱歌ㄟ…大家不嫌棄，「我會再努力」。

高雄市長選前賣力輔選，還不惜開口唱歌，大唱「尚愛的所在」、「挪威的森林」、「兩隻老虎」，把掃街變成演唱會，且還自己加碼「安可曲」，唱了「兩隻老虎」。

過去陳其邁曾公開獻歌手王菲的「紅豆」，但因自認歌聲不佳，不輕易開口，這次選舉卻豁出去，從南到北嗨唱，自封「靈魂歌手」，其中演唱伍佰的「挪威的森林」最盡興，不再是「一曲歌王」。

今天是投票日，陳其邁被問到選後是否考慮開演唱會，他連說「不行，不行」。

還是回歸正軌，不論結果如何，太陽還是會從東邊升起，台灣也藉由一次、一次民主的實踐，成為一個自由、民主而偉大的國家，至於唱歌，他遲疑了一下說，「我的工作還是把市長的工作做好，唱歌ㄟ還好啦，大家高興就好，大家不要嫌棄，我會再更努力」。

陳其邁 高雄市 投票 金句

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