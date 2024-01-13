傳遞家鄉美好 霧台鄉設觀光導覽協會

屏東霧台鄉大武部落、阿禮部落與神山瀑布畫設自然人文景觀區，遊客需由部落人員陪同導覽帶領進入，發展成部落觀光。屏東縣府攜手霧台鄉公所與茂林國家公園管理處辦理觀光導覽人員培訓課程，已有45人取得專業導覽資格，霧台鄉近日成立觀光導覽協會，進一步把關導覽工作質量。

2020年被畫設自然人文生態景觀區的屏東霧台鄉，生態遊程豐富，3年創下1.8億觀光收入，肩負生態巡守及文化傳承重任的導覽人員是重要靈魂人物。霧台鄉公所秘書李美惠說，近年鄉內已有45人取得合格導覽證照，進一步成立霧台鄉觀光導覽協會，具備完整導覽人力培養制度，寫下重要里程碑。

「導覽人員是部落文化中重要的靈魂」，阿禮社區發展協會理事長Lrimuasane說，成立協會後對外有統一的窗口，能把關導覽品質，讓部落旅遊發展更精緻。霧台鄉觀光導覽協會理事長柯海燕說，不單3個部落的自觀區，未來會整合培訓鄉內解說員，將霧台的美好傳給每個遊客。