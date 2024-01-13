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高雄輕軌成圓 商家怨沿線全紅線

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄輕軌今年元旦成圓，目前試營運，但大順路從輕軌施工到成圓，共取消918格汽機車停車位，沿線全畫紅線，商家抱怨客人怕被開單，生意慘掉5成。警方表示，此地違停是依交通部函示，採嚴審認定。交通局指沿線橫交道路和路外停車場已增加逾2000停車位，足供使用。

高雄輕軌試營運期間可免費搭，假日班班客滿；但施工兩年來，沿線停車格取消改畫紅線，路口禁止左轉，招來抱怨。大順路一名機車行老闆氣炸，指沿線全畫紅線不能停車，施工期間客人被開單，導致生意慘掉5成。一名茶行業者說，施工期間店前封路，一整天都沒客人，生意平均掉4成。成圓後因商店不在輕軌下車的地方，客人僅回流1成。另名工具行業者無奈地說，輕軌蓋都蓋了，後續應解決停車問題。

商家抱怨輕軌沿線違停被開罰，警方解釋，目前違停規定是依交通部去年12月5日發函審認原則採二級審查，檢舉如未具備違停行為完整影像即會駁回。交通局表示，輕軌施工時，美術館路及大順路共取消345格汽車位及573格機車位。但後續會在橫交道路增設455機車格，同時增設公共路外停車場，合計726格，足以補足取消的573格機車位。

交通局調查現有路外停車場尖峰時段，剩餘車位約1887格，足以補足沿線取消的345格車位；後續會在高雄高工興建公有立體停車場、聯興公有停車場，預計再增1185個停車位。

高雄輕軌 車位 停車場

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