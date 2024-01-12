鐘錶高雄名店立足半世紀 斥資6千萬元完成第3度蛻變

寶島鐘錶高雄店在鹽埕區立足近半世紀，看好台積電2奈米先進製程在高雄布局，加上半導體S廊帶的設廠及人才進駐，將帶來更大群聚效應，精品消費客層預期將有爆發性成長，因此砸6000萬重新裝潢，加大在高雄的投資力道，今天重新盛大開幕。

寶島鐘錶高雄名店是愛錶人必會提及的所在，1991年寶島總部指派當時在寶島眼鏡事業部表現出色的林秋彥加入鐘錶事業部高雄名店團隊，推動轉型變革，開創更大格局，歷時32年打拚，開花結果。

2003年起，寶島鐘錶高雄名轉型以高端市場為目標，重新調整品牌，並二度升級硬體空間，最近因應高雄產業發展，再花近2年的規劃及施工，完成第3次蛻變，今天重新開幕。

總經理林秋彥說，這次寶島鐘錶高雄店的硬體升級，是他任內第3次執行的全店改裝案，第1次他將營運空間從1樓拓展至2樓，第2次把1、2樓打通為挑高的「樓中樓」奢華空間，這次將營業空間往上打通至3樓，營造有如歐洲整棟型的鐘錶旗艦店，品牌定位更明確，空間也更寬敞。

「一間頂級鐘錶名店所需的各項條件，寶島鐘錶高雄名店都已齊備」，林秋彥說，無論是地理位置、服務團隊的專業性到全新的頂級裝潢，乃至品牌組合及商品，都一應俱全，「接下來就是盡一切努創造顧客對寶島鐘錶的感動，能把鐘錶的美好，代代傳承」。