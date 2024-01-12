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金門縣府新年度首波人事大搬風 7首長異動都是老面孔

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天公布新年度首波人事異動，原民政處長陳金增調任行政處長，這也是他二度回鍋任處長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天公布新年度首波人事異動，原民政處長陳金增調任行政處長，這也是他二度回鍋任處長。記者蔡家蓁／攝影

新年度首波人事大搬風！金門縣政府今天發布，本月16日有7位縣府主管異動，包括民政處長許慧婷、行政處長陳金增；縣公共車船管理處長李文堆、金門日報社長蔡湛成、縣文化園區管理所長盧根陣、縣大同之家主任許一傑等。不少金門人看到名單都說，幾乎全是老面孔，缺乏新意。

金門縣政府人事室今天公布縣長陳福海上任以來第9波人事異動，共有7位新任主管，人事命令1月16日生效，當天上午9時舉行新任首長佈達交接。據了解，外傳此波異動原高達27人，考量外界觀感，預估3月還會有另一波。

不少民眾看了此次異動名單，發現幾乎都是老面孔，以回鍋者居多，當中新任民政處長許慧婷與行政處長陳金增兩人互換位置；李文堆與許一傑兩人原都是副處長，此次從一級副主管調為二級主管。至於前縣長楊鎮浯的「愛將」，從二級主管調為戶政事務所主任。

縣府表示，新任民政處長許慧婷55歲，台灣大學中文系畢業，曾任府民政局課長、金門大學秘書、民政處科長、副處長、文化局副局長、行政處副處長及處長等職。

新任行政處長陳金增59歲，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任府民政局課長、行政處專員、副處長、處長、縣府秘書、參議及民政處處長等。

新任縣公共車船管理處長李文堆55歲，台北工專化工科畢業，曾任縣自來水廠技佐、技士、服務所主任、縣府社會處科長、副處長、公共車船管理處長及行政處副處長等。

新任金門日報社長蔡湛成44歲，政大財務管理學系碩士，曾任行政處科長、觀光處科長及財政處公有財產科長等。

新任大同之家主任許一傑，許61歲，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任縣公路監理所技正、縣府研考室課長、公共車船管理處長、縣陶瓷廠長、金門日報社長、縣畜試所長、民政處副處長及縣府秘書等。

新任縣文化園區管理所長盧根陣60歲，金大人文社會學院閩南文化研究所碩士，曾任縣陶瓷廠技正、文化園區管理所長、港務處副處長、縣府秘書、家庭教育中心主任及縣大同之家主任等。

新任金沙鎮戶政事務所主任陳明伶49歲，成功大學都市計劃所碩士，曾任苗栗縣三灣鄉公所課長、府觀光處科長、建設處科長、縣金門日報社長、縣文化局科長及民政處兵役科長。

另，金門日報社長陳榮昌調任民政處副處長、財政處副處長由稅務局科長葉于綺升任。

金門縣府今天公布新年度首波人事異動，原金門縣大同之家主任盧根陣調任金門縣文化園區管理所長，這是他二度回鍋出任所長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天公布新年度首波人事異動，原金門縣大同之家主任盧根陣調任金門縣文化園區管理所長，這是他二度回鍋出任所長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天公布新年度首波人事異動，名單幾乎都是老面孔。記者蔡家蓁／攝影
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