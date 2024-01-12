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返鄉投票！東部火車票太難買 屏東攤商搭飛機回花蓮
2024總統立委選舉1月13日舉行，在屏東縣墾丁大街賣玉米廖姓攤商，戶籍在花蓮，決定跟妻子一起返鄉投票，廖姓攤商說，因為車票太難買了，決定搭飛機回花蓮，盡一份自己力量。
廖姓攤商今下午從恆春開車到高雄小港機場，接著搭下午4點50分飛往花蓮班機，廖姓攤商說，他回去投票盡一份自己力量，希望可以改變，因為花蓮的車票不好買，這次搭飛機。
屏東縣張小姐在北部工作，這次告訴父親她要回家投票，因為回程高鐵票太難買了，他還請家人幫忙搶車票，好在有訂到周日回北部的高鐵票。
北部念書的大三生20歲游女是首投族，她說，學校這周考完試，決定馬上搭車回家投票，家人還特別提醒她投票的相關規定，蓋下去時候，折選票時要小心，不要印到，否則會變成廢票，還有千萬不能亮票、撕選票。
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