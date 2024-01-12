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推動高雄淨零碳排政策 高市府「綠電專案小組」績效亮眼

中央社／ 高雄12日電
圖為高雄大林蒲石化工業區。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為高雄大林蒲石化工業區。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

因應能源轉型和環境永續發展，高市府啟動跨局處「綠電推動專案小組」，推動「6年1.25GW計畫」，累計設置案4614件，超越原定目標備案容量650MW達1.4倍，備案件數全國第一。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，2050淨零碳排已成為世界各國的共識，配合國家淨零政策及能源轉型目標，高市府秉持永續共存理念，但身為工業城市，83%碳排放來自工業，面臨巨大轉型挑戰，重點就是將負擔變成資產。因此市府對於淨零政策，除提出減碳數量，更應具備碳權概念，其中太陽能光電更是不可或缺重要技術。

建築管理處說明跨局處「綠電推動專案小組」推動「6年1.25GW計畫」績效，經統計至民國112年累計設置案4614件，累計設置容量共920.44MW，已超越原定目標備案容量650MW達1.4倍，備案件數更為全國第一。

不僅設置容量表現卓越，在推動綠能政策表現上更有質化提升，引入智慧雲端技術，建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，以「直覺化」、「視覺化」方式，公開透明呈現高市創能、節能及儲能等能源資訊。平台包含當日電力資訊、累計用電量、村里用電量等，有效整合轄內能源數據並加以應用分析。

另外，「漁電共生」也是高雄推動綠電發展另一核心動能，建管處數據，自110年2月「漁電共生專案辦公室」成立以來，已達到設定的210MW申設量目標，持續朝2025年250MW申設量目標前進。

建管處說明「高雄創能光電-打造淨零城市」具體目標，不僅呼應2050淨零轉型，也對應聯合國SDGs永續發展中9項指標所規劃的6年內(110~115)建置1.25GW光電目標，屆時年發電量可將達15億6,250萬度、年減碳量約82.7萬噸。

未來將持續追蹤各項工作辦理進度與成效，加速提升高雄太陽光電設置量與綠能發展，綠色能源將吸引國際企業進駐，為產業發展及永續城市到最適平衡。

高雄市 減碳 綠能

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