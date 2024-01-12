影／明天就是投票日 台灣回金門班機一位難求人潮湧現

2024年總統、立委選戰明天即將登場，不少北漂台灣的遊子陸續趕回金門，從昨天起台灣往金門的航班就已經接近滿載，今天更是班班客滿，各界預估今年的投票率預估可達4成，陳姓民眾表示，是專程回金門來投票，希望力挺的總統與立委候選人都能高票當選。

今年選戰激烈，台灣往金門的班機早在一個月前就一票難求，後來航空公司推出加班機，也都班班客滿，不少鄉親都在說，選舉好久沒有這麼熱烈，有些人訂不到選舉日回來，乾脆就提前返鄉，有人不得已早在周三就回來等投票，不想放棄投票的權益。

最明顯的是，近日金門的知名廣東粥店與早餐店都出現客滿，連買油條都要排隊等上半小時，還有不少餐廳，都增加不少同學聚餐的攤，感覺就像過年的同學會，讓不少民眾都覺得今年的選舉格外熱烈，因為遊子回鄉總愛吃充滿故鄉回憶的東西。

而往金門的北中南各航線，從前日起就陸續客滿，10日從台灣飛來金門的班機到站31班次，載客2323人，載客率達百分之75.13；11日到站的班機共36班次，載客3304，載客率百分之89.81；今日共有39班，搭載率則幾乎達百分百，機場的到境出入口也擠滿等候的家人。

金門女婿、前金防部指揮官郝已知也專程帶著老婆回來金門投票，他說，要善盡國民應盡的權利與義務，將選票投給心儀的候選人。

金門旅台王姓男子說，他知道投票日前的機票難訂，所以早在1個月前就訂好票，也邀約多位同學一起回來投票，大家今晚已經相約聚餐，聯繫感情，明天投完票就各奔東西。」」」」」