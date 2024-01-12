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周春米報屏南快進度喜訊 屏南鄉民「這個觀點」引回響

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長周春米選前釋出屏南快速道路可行性研究已獲國發會通過的喜訊，也成為地方社群平台網站的熱議話題，有人開心美夢將成真，也有人調侃它是每逢選舉最熱門的「政見道路」和最快速的「選票提款機」。記者潘欣中／攝影
屏東縣長周春米選前釋出屏南快速道路可行性研究已獲國發會通過的喜訊，也成為地方社群平台網站的熱議話題，有人開心美夢將成真，也有人調侃它是每逢選舉最熱門的「政見道路」和最快速的「選票提款機」。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島居民殷殷期盼的屏南快速公路，行政院副院長鄭文燦和縣長周春米先後在選前宣布可行性研究已獲國發會通過，向居民報喜，也成為地方社群平台網站的熱議話題，有人開心美夢將成真，有人以更多車子進來反而衝擊地方居民生活反對，但引發最多回響的，是調侃它是每逢選舉最熱門的「政見道路」和最便捷的「選票提款機」的觀點。

台灣西部縣市往來台東與屏東恆春半島的車輛，匯集於省道台1線屏東枋寮水底寮以南路段，恆春半島車輛北上的台26線，在台1線枋山鄉楓港遇上匯入台9線來自台東獄車流，每逢大假日用路人就飽受塞車之苦；每逢大小選舉，爭取興建屏南快速公路的政見滿天飛，下屆屏南立委候選人民進黨徐富癸和無黨蘇孟淳也列入主要政見，

行政院副院長鄭文燦9日南下為徐富癸助選時，路廊規畫進入可行性研究的屏南快速公路，已在國發會審查，希望早點定案，分階段施工，另由前行政院長林全拍板、列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，之前研議暫緩，將重新評估可行性；縣長周春米前天則在臉書釋出可行性研究已獲國發會通過的喜訊，強調未來會追蹤進度，希望工程儘早動工。

根據公路局的規畫，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路延伸至恆春，沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮，但對完工估計約需13年，二階環評預定5年，地方人在去年底的說明會時就抱怨「等到天荒地老，太久了！」，建議分段施工。

屏南重大交通建設在選前釋出利多消息，也在地方社群平台網站掀起熱議，除了對興建效益掀起的正反觀點論戰，有網友提醒「爽一下就好、下次、下下次選舉還能看到類似的訊息」、「等確定要建日期出來，再來報」、有更多人調侃「選舉提款機又搬出來了」、「重點是這裡選票太少，說說而已，聽聽就好」、「選舉到了什麼都有可能，選完了就只是可能」、「怎麼這麼巧，都是在選舉前？」。

屏東縣長周春米選前釋出屏南快速道路可行性研究已獲國發會通過的喜訊，也成為地方社群平台網站的熱議話題，有人開心美夢將成真，也有不少人調侃它是每逢選舉最熱門的「政見道路」和最快速的「選票提款機」。記者潘欣中／翻攝
屏東縣長周春米選前釋出屏南快速道路可行性研究已獲國發會通過的喜訊，也成為地方社群平台網站的熱議話題，有人開心美夢將成真，也有不少人調侃它是每逢選舉最熱門的「政見道路」和最快速的「選票提款機」。記者潘欣中／翻攝

恆春 屏東

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