「高雄海味」龍年開紅盤 上架加拿大後將進軍澳洲

高雄市政府海洋局為協助高雄海味業者行銷，昨舉辦高雄海味優質水產品推薦洽談會，邀請加拿大國華集團及澳洲通路商亞洲金貿易公司，深入了解高雄在地海味商家所展示優質的冷凍加工產品、常溫及即食休閒食品，可望讓高雄的水產品在加拿大上架後，也在澳洲市場打下一片天地。

亞洲金貿易公司負責人張惠雪說，該公司2008年在澳洲布里斯本創立，從事食品進口批發業務，目前進口100%台灣生產的產品，服務華僑的思鄉食物需求。

張惠雪表示，公司依據當地市場的消費習慣，針對不同品牌的特色，除結合當地通路商店，運用社群媒體、報紙廣告及活動贊助，來為台灣優良食品開發推廣海外市場，希望此次能引薦優質的高雄海味水產品，在各國產品環伺下的澳洲市場中，打開台灣優良水產食品的一片天地。

參加洽談會的水產品業者指出，透過洽談會的模式，讓海外買家更能了解本市在地水產商品，希望未來可以透過不同媒合會，讓其他國家看見更多高雄海味的新「鱻」美味。

海洋局長黃登福說，高雄市擁有豐富多元的漁業資源與漁獲產品，在2022年高雄漁業產量47萬噸、產值362億元，不管是產值、產量均位居全台第一。

黃登福說，為協助業者拓銷通路，積極邀集高雄在地水產業者、漁會等共同籌組「高雄海味」品牌佈局全球通路，去年在日本東京食品展成功開拓日本市場，更成功攜手5家高雄海味業者，成功媒合加拿大國華集團公司，去年8月份首批20噸價值600萬元水產品已全數銷售完，後續商機延伸訂單已達1800萬元。

黃登福表示，這次商洽會配合澳洲市場需求，邀集了宏裕行、天時福、鮪軒、凱亞養殖場、魚之達人、魚社長、味一食品公司、林園區漁會及梓官區漁會等9家海味廠商與澳洲通路商亞洲金貿易公司舉辦媒合商洽會，期待藉由加拿大拓銷的成功模式，能再次開創佳績將高雄海味業者拓銷上架至海外市場。