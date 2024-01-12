墾丁福華助弱25年不斷 中山國小桌球隊獻愛心

屏東墾丁為度假勝地，經濟弱勢和獨老比例卻不低，墾丁福華26年前開幕時宣示要做「厝邊好鄰居」，送暖25年不間斷；前天頒發助學金，總經理昨再帶房務員幫弱勢獨老居家清潔、送物資和紅包。行善義行不只發生在屏東，高市鼓山區中山國小桌球隊將校慶園遊會義賣所得，買發球機、練習球送美濃中壇國小，讓偏鄉學生也能有自主練習桌球。

墾丁福華飯店總經理張積光說，墾丁雖帶進龐大觀光人潮，但青壯人口長期流失，留下許多獨居老人，學童教育資源也有落差；飯店當年開幕就承諾要做「好厝邊」，從送物資、協助掃除到結合恆春基督教醫院到宅健檢，持續關懷長達25年來，盼拋磚引玉，鼓勵更多力量投入。

南灣里73歲獨老說，飯店員工每次來訪都笑臉盈人、噓寒問暖，讓人覺得窩心，農曆年前很期待這群「家人」到家裡來。

高雄鼓山區中山國小桌球隊也超有愛，隊員自主發起「愛在滾動─桌球傳愛行動」，將桌球訓練設備送到偏鄉小學。校長陳逸隆表示，學校行政單位、專業教練團及家長後援會三方合作，讓桌球隊除學到專業球技，也學會感恩付出。

受贈的美濃區中壇國小，原有兩張球桌，經鼓山區中山國小桌球隊「愛在滾動」計畫，現有兩部發球機，好事成雙。小朋友們看到新的發球機紛拿起球拍練習，希望以後有兩校有機會「以球會友」。