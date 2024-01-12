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墾丁福華助弱25年不斷 中山國小桌球隊獻愛心

聯合報／ 記者潘欣中徐如宜／連線報導
墾丁福華飯店總經理張積光昨帶房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影
墾丁福華飯店總經理張積光昨帶房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁為度假勝地，經濟弱勢和獨老比例卻不低，墾丁福華26年前開幕時宣示要做「厝邊好鄰居」，送暖25年不間斷；前天頒發助學金，總經理昨再帶房務員幫弱勢獨老居家清潔、送物資和紅包。行善義行不只發生在屏東，高市鼓山區中山國小桌球隊將校慶園遊會義賣所得，買發球機、練習球送美濃中壇國小，讓偏鄉學生也能有自主練習桌球。

墾丁福華飯店總經理張積光說，墾丁雖帶進龐大觀光人潮，但青壯人口長期流失，留下許多獨居老人，學童教育資源也有落差；飯店當年開幕就承諾要做「好厝邊」，從送物資、協助掃除到結合恆春基督教醫院到宅健檢，持續關懷長達25年來，盼拋磚引玉，鼓勵更多力量投入。

南灣里73歲獨老說，飯店員工每次來訪都笑臉盈人、噓寒問暖，讓人覺得窩心，農曆年前很期待這群「家人」到家裡來。

高雄鼓山區中山國小桌球隊也超有愛，隊員自主發起「愛在滾動─桌球傳愛行動」，將桌球訓練設備送到偏鄉小學。校長陳逸隆表示，學校行政單位、專業教練團及家長後援會三方合作，讓桌球隊除學到專業球技，也學會感恩付出。

受贈的美濃區中壇國小，原有兩張球桌，經鼓山區中山國小桌球隊「愛在滾動」計畫，現有兩部發球機，好事成雙。小朋友們看到新的發球機紛拿起球拍練習，希望以後有兩校有機會「以球會友」。

墾丁 飯店 屏東

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