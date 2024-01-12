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減少輕軌交通事故 5G服務打造安全通行環境

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影

高雄輕軌交通事故頻傳，中華電信昨在亞灣新創園舉辦「輕軌路口安全智慧輔助系統計畫暨5G切片應用實證發表會」，將輕軌10處路口作為系統實證場域，藉智慧科技減少車禍發生。國發會指高雄亞灣是5G AIoT最重要的實證場域，高雄環狀輕軌是台灣第一條輕軌，車聯網的運用是新里程碑。

中華電信在國發會支持下，在高雄輕軌C4凱旋中華站至C17鼓山區公所站間選10處路口，以光達、雷達設備整合AIoT人工智慧物聯網感測技術，透過車聯網資訊發布平台，輔助輕軌駕駛員掌握路口車輛動態及鄰接路口的號誌狀態，有效縮短行駛反應時間。

中華電信總經理林昭陽說，輕軌路口安全智慧輔助系統計畫是運用車聯網虛擬RSU技術，建置路口安全輔助系統，包括事件偵測、告警系統、輕軌號誌發布系統及車聯網資訊發布平台，透過5G城市道路通訊系統服務傳送事件資訊至車聯網資訊發布平台，再推播至列車駕駛，以掌握路口風險。

副市長林欽榮說，部分輕軌路口受限於路型彎道或路口前方遮蔽物影響，阻擋駕駛視線，一旦輕軌駕駛進入路口前能因應急加速或急減速路況，即可保持定速行駛，減少事故機率。他表示，這套系統可透過AI分析，於3秒前預先判斷，通知列車駕駛。此外，5G網路切片先進技術運用行動網路專屬頻寬運作防撞系統實證，即便車流尖峰，仍能即時將事件資訊發布至輕軌車機系統，確保行車效能與精準。

高雄輕軌 網路

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