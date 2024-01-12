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防堵跑單幫 行李太多 金門車船處將拒載

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
民眾投訴，部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李過多，影響民眾搭車品質。圖／金門縣車船處提供
民眾投訴，部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李過多，影響民眾搭車品質。圖／金門縣車船處提供

小三通去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，跑單幫的「邊境貿易」也重新復甦，金門縣車船管理處昨公告，為避免造成他人搭車不便，搭車乘客行李將限重與限制體積，違者將拒載。

小三通航線8家航商從去年9月20日起，為防堵跑單幫客，規定小三通旅客行李有重量限制，限制每人可攜帶2件總重不超過20公斤的行李，另手持行李限制為7公斤，其中單件行李的長寬高，總和不可超過180公分，超過者將拒載。

金門縣車船處表示，近來接獲不少民眾投訴，發現部分鄉親及往來小三通旅客搭乘公車時，因攜帶行李件數過多、且體積過大，嚴重影響民眾搭車品質及上、下車乘客權益。

有民眾表示，曾看過有小三通回來的長者搬2個大箱子、還有提袋，上下車不僅危險，且大行李搬上車後，嚴重影響動線。

車船處昨公告乘客的行李規範，依據「交通部汽車運輸業管理規則第58、72、73條規定」，為避免造成他人搭車不便及遵循大眾運輸服務原則，凡搭乘金門縣公車個人手提行李，以3件為限，每件重量以不超出30公斤、體積不超出150立方公寸為限（換算約40＊50＊75立方公分）。

金門縣車船處長吳志偉表示，希望可以維持多數民眾的搭車權益，以不影響其他乘客為原則。

小三通 金門

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