紙風車劇團澎湖公演 1月20日起開放線上索票

農曆春節年假，澎湖縣政府與議會今年邀請國內外知名的紙風車劇團跨海演出3場「哪吒鬧龍宮」親子大戲，20日上午10時起開放線上索票，每人最多索取4張票，發完即止。

澎湖文化局表示，澎湖群島如蓬萊仙島，自古有「龍宮」美譽，今年屬龍，邀請到紙風車劇團於2月11、12日演出「哪吒鬧龍宮」，傳達澎湖龍宮年節的意涵，讓澎湖民眾過個不一樣的龍年。

文化局表示，紙風車劇團將分別在2月11日晚上7時和12日下午3時、晚上7時，在澎湖縣演藝廳演出3場「哪吒鬧龍宮」親子大戲，由於採線上索票方式為主、現場候補為輔，20日上午10時起開放線上索票，每人最多索取4張票，發完即止。行動不便者，索票時可選「有輪椅席需求」者，將安排專人服務。

澎湖化局表示，紙風車劇團春節公演「哪吒鬧龍宮」，取材自「封神榜」，以大家耳熟能詳的哪吒為主角，此劇早期於德國曼漢（MANNHEIM）首演，受到國際劇評高度讚揚，2023年重新製作，是紙風車創團30週年代表作，整合真人與布袋戲演出，結合嶄新的聲光科技，將封神榜傳統神話賦予現代戲劇精神，更將台灣布袋戲偶與西方默劇結合，演出型式結合真人與東方偶戲、西方默劇及傳統戲曲表演方式，加上不同特色的樂曲，活潑地傳達出這個充滿想像力的劇情。