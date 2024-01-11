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屏東蜜棗鮮採集貨低溫檢疫 1月下旬銷日本大田批發市場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供

現正進入屏東蜜棗產季，蜜棗青翠鮮甜，屏東縣政府拓銷國內外市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售，掀起今年屏東蜜棗外銷序幕，展現屏東農業外銷的實力。

屏東縣府農業處表示，布局多元通路，拓展海外行銷市場，112年屏東蜜棗出口外銷量約226公噸，出口值達2600萬元。屏東縣蜜棗種植面積527公頃，位居全台產量第二，占全台30%，主要鄉鎮高樹鄉、鹽埔鄉，產期自12月底到3月，高樹鄉種植面積達320公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮。

農業處表示，屏東蜜棗長期輸銷日本，反應不錯，但是蜜棗須先經過低溫處理檢疫合格後方能銷往日本，今年蜜棗甫出產，滋味甜美鮮脆，已在台灣超市通路販售，同時銷向日本，台灣與日本民眾皆能享用台灣當季新鮮蜜棗，結合產地農民穩定生產高品質的蜜棗，推廣蜜棗行銷，促進日本民眾對蜜棗接受度及拓展日本通路。

屏縣府農業處長鄭永裕、保證責任屏東縣寶島南方蔬果生產合作社負責人潘志民、貿易商一亨國際企業有限公司10日下午完成蜜棗冷鏈包裝集貨場，本批1.36公噸蜜棗集貨後低溫處理，果實中心溫度達1.2℃，維持14天，待檢疫合格後空運直送日本大田批發市場，屏東棗農強化栽培管理及選別包裝等技術，掌握維持蜜棗鮮度，嚴格把關蜜棗品質及產量。

屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供
屏東蜜棗產季，屏縣府拓銷市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣政府 日本 農民

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