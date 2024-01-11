屏東蜜棗鮮採集貨低溫檢疫 1月下旬銷日本大田批發市場

現正進入屏東蜜棗產季，蜜棗青翠鮮甜，屏東縣政府拓銷國內外市場，昨在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日在日本大田批發市場販售，掀起今年屏東蜜棗外銷序幕，展現屏東農業外銷的實力。

屏東縣府農業處表示，布局多元通路，拓展海外行銷市場，112年屏東蜜棗出口外銷量約226公噸，出口值達2600萬元。屏東縣蜜棗種植面積527公頃，位居全台產量第二，占全台30%，主要鄉鎮高樹鄉、鹽埔鄉，產期自12月底到3月，高樹鄉種植面積達320公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮。

農業處表示，屏東蜜棗長期輸銷日本，反應不錯，但是蜜棗須先經過低溫處理檢疫合格後方能銷往日本，今年蜜棗甫出產，滋味甜美鮮脆，已在台灣超市通路販售，同時銷向日本，台灣與日本民眾皆能享用台灣當季新鮮蜜棗，結合產地農民穩定生產高品質的蜜棗，推廣蜜棗行銷，促進日本民眾對蜜棗接受度及拓展日本通路。