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1月13日投票日零時起禁止有這些行為 違者罰10萬元以上

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾行使投票權。本報資料照片
民眾行使投票權。本報資料照片

高雄市選委會表示，1月13日就是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投票日，提醒從13日凌晨零時起，就不可再從事競選或助選活動，如有違反，將裁處10萬元以上、100萬元以下罰鍰；如果是政黨或候選人，更會加重為20萬元以上2百萬元以下罰鍰。

高雄市選委會統計，在投票日比例最高的違法行為就是從事競助選活動，例如對他人比出選舉號次手勢拉票，或者藉由穿著佩帶貼紙、服飾或其他物品，還是利用LINE、臉書、ptt等社群媒體平台貼文或傳送手機簡訊等方式，表達含有候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次的相關影像、聲音或文字，而構成競助選行為。

選委會提醒，投票日除了禁止拉票外，還要避免從事下列違法行為，撕毀選票處5千元以上5萬元以下罰鍰。攜帶未關閉電源的行動電話或攝影器材進入投票所，處3萬元以上30萬元以下罰鍰。將選票攜出投票所外，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

還有在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票而經制止不聽，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。投票時間截止前，發布、報導、散布、評論或引述民調，政黨或候選人處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，其他人處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

投票 選委會

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