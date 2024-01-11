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減少輕軌交通事故 中華電信5G車聯網建構智慧輔助系統

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影

中華電信今天在亞灣新創園舉辦「輕軌路口安全智慧輔助系統計畫暨5G切片應用實證發表會」，以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域。高雄輕軌交通事故層出不窮，希望藉智慧交通系統減少車禍的發生。

中華電信在國發會的「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」支持下，選擇高雄市為實證場域，在C4凱旋中華站至C17鼓山區公所站間，選取10處路口，以光達、雷達設備整合AIoT感測技術，透過車聯網資訊發布平台，輔助輕軌駕駛員掌握路口車輛動態及鄰接路口的號誌狀態，有效縮短行駛反應時間。

中華電信總經理林昭陽說明，輕軌路口安全智慧輔助系統計畫是運用車聯網虛擬RSU技術，提供輕軌路口安全輔助系統，系統包括事件偵測與告警系統、輕軌號誌發布系統及車聯網資訊發布平台，透過5G城市道路通訊系統服務，傳送事件資訊至車聯網資訊發布平台，推播至列車駕駛，輔助輕軌路口風險掌握。

「智慧交通必須要有在地驗證！」國家發展委員會副主任委員高仙桂表示，高雄亞灣是5GAIoT最重要的實證場域，高雄環狀輕軌是台灣第一條輕軌，車聯網的運用是新里程碑。

林欽榮表示，這套系統也針對部分輕軌路口受限於路型彎道，或路口前方遮蔽物影響，阻擋駕駛視線，一旦輕軌駕駛進入路口前，因應急加速或急減速的路況，即可透過輕軌燈態推播及倒數秒數的資訊，輔助駕駛保持定速行駛，減少路口因用路人引發的事故機率。

林欽榮說，5G網路切片先進技術，運用行動網路專屬頻寬運作防撞系統實證，即便是車流尖峰時段，5G智慧車聯網平台仍能即時將事件資訊發布至輕軌車機系統，讓高雄輕軌有了因地制宜的合宜策略，確保行車效能與精準性。驗證的這套系統可透過AI分析於3秒前預先判斷事件，通知列車駕駛。

安全智慧輔助系統透過光達電達追蹤軌道周邊車輛，追蹤速度、移動方向及相對距離，判斷有無違規闖入的可能。記者徐如宜／攝影
安全智慧輔助系統透過光達電達追蹤軌道周邊車輛，追蹤速度、移動方向及相對距離，判斷有無違規闖入的可能。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域，藉智慧交通系統減少交通事故的發生。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域。記者徐如宜／攝影
中華電信以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統，將輕軌10處路口作為實證場域。記者徐如宜／攝影
安全智慧輔助系統透過光達電達追蹤軌道周邊車輛，追蹤速度、移動方向及相對距離，判斷有無違規闖入的可能。記者徐如宜／攝影
安全智慧輔助系統透過光達電達追蹤軌道周邊車輛，追蹤速度、移動方向及相對距離，判斷有無違規闖入的可能。記者徐如宜／攝影
中華電信總經理林昭陽、高雄市副市長林欽榮與國家發展委員會副主任委員高仙桂（左至右）。記者徐如宜／攝影
中華電信總經理林昭陽、高雄市副市長林欽榮與國家發展委員會副主任委員高仙桂（左至右）。記者徐如宜／攝影

高雄輕軌 林欽榮 網路

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