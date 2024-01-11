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墾丁福華老總宣示做好鄰居 關懷弱勢厝邊25年未中斷

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
福華文教基金會昨天在墾丁福華飯店頒發38名國小生每人1萬元獎助學金。記者潘欣中／攝影
福華文教基金會昨天在墾丁福華飯店頒發38名國小生每人1萬元獎助學金。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁是國內旅遊度假勝地，卻有比例不低的經濟弱勢族群和獨老隱身各角落；墾丁福華飯店26年前開幕時，總經理張積光宣示要做「厝邊好鄰居」，心意滿滿的愛心送暖25年來不間斷；繼福華文教基金會昨天頒發38名國小生每人1萬元獎助學金，張積光今天再帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。

張積光說，墾丁是國際觀光度假勝地，在帶進龐大觀光人潮的背後，因長期青壯人口流失，在地也隱藏著高齡化衍生的獨居老人和學童教育資源落差問題；福華文教基金會也將愛心延伸、散播到各地偏鄉學校，每年北自桃園、新竹，南到高雄、恆春半島，東抵花蓮，今年特別選在墾丁鼓勵每名獲獎孩童都擁有翻轉未來的能力。

他說，當年開幕就承諾要做「好厝邊」，善盡社會企業責任，從一開始送上關懷物資及簡易大掃除，到近年結合恆春基督教醫院到宅健檢健檢及娛樂效果，希望持續以實際行動關懷清寒家庭及獨居長者，25年來不論經濟景氣好或壞，都未間斷，希望能喚起更多企業及商家熱情，持續結合社區、醫院力量一起投入關懷，關心當地需要幫忙的弱勢族群。

墾丁福華請周邊墾丁和南灣里長提供的受關懷名單，包括生活清苦、長年獨居、子女無力照料或生病的長者，都是關懷的對象。南灣里1名每年接受關懷的73歲獨居長者說，物資及紅包的多寡不是重點，而是飯店到訪的員工總是笑臉盈人，打掃過程也不忘噓寒問暖，心理覺得窩心又溫暖，農曆年前都會期待這群「家人」到家裡來熱鬧一下，這家飯店實在是良心企業。

墾丁福華飯店總經理張積光今天帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影
墾丁福華飯店總經理張積光今天帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影
墾丁福華飯店總經理張積光今天帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影
墾丁福華飯店總經理張積光今天帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。記者潘欣中／攝影

墾丁 獨居老人 飯店

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