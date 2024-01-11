墾丁福華老總宣示做好鄰居 關懷弱勢厝邊25年未中斷

屏東墾丁是國內旅遊度假勝地，卻有比例不低的經濟弱勢族群和獨老隱身各角落；墾丁福華飯店26年前開幕時，總經理張積光宣示要做「厝邊好鄰居」，心意滿滿的愛心送暖25年來不間斷；繼福華文教基金會昨天頒發38名國小生每人1萬元獎助學金，張積光今天再帶同房務員幫忙墾丁地區弱勢獨老居家清潔、貼春聯、送民生物資和送過年紅包。

張積光說，墾丁是國際觀光度假勝地，在帶進龐大觀光人潮的背後，因長期青壯人口流失，在地也隱藏著高齡化衍生的獨居老人和學童教育資源落差問題；福華文教基金會也將愛心延伸、散播到各地偏鄉學校，每年北自桃園、新竹，南到高雄、恆春半島，東抵花蓮，今年特別選在墾丁鼓勵每名獲獎孩童都擁有翻轉未來的能力。

他說，當年開幕就承諾要做「好厝邊」，善盡社會企業責任，從一開始送上關懷物資及簡易大掃除，到近年結合恆春基督教醫院到宅健檢健檢及娛樂效果，希望持續以實際行動關懷清寒家庭及獨居長者，25年來不論經濟景氣好或壞，都未間斷，希望能喚起更多企業及商家熱情，持續結合社區、醫院力量一起投入關懷，關心當地需要幫忙的弱勢族群。