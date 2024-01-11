雖沒投票權 高雄學盟多所高中學生會籲學長姐返鄉投票

後天就是投票日，高雄市多所高中學生在社群「高雄學生民主聯盟」發言，呼籲學長姐們踴躍返鄉投票，行使公民權利，這不僅是對未來的投資，更是對國家的參與貢獻。

高學盟指出，2022年底的18歲公民權修憲案未達修憲門檻，雖然在這塊土地上有多數的聲音認為，青年應該要有完整的公民權，但在現行憲法與增修條文對年齡的限制下，青年的權利仍然不完整。高雄近年學生參與公共事務的風氣日漸興盛，許多市府內的委員會都有學生擔任委員，提出對城市未來的想像，在沒有投票權的情況下，面對總統大選也有些想法。

楠梓高中學生會表示，2024年的總統大選即將到來，學長姐們的聲音至關重要！請不要錯失投票的機會，呼籲學長姐們可以回到家鄉行使公民權利。這不僅是對未來的投資，更是對國家的參與貢獻。每一張選票都能塑造我們的未來，請為自己、為我們的未來，回家投票吧。

高師大附中學生會呼籲，不僅是為了未來，更是為了替我們未能爭取到的公民權發出無聲的抗議，1月13日總統大選，學長姐請一定要記得回家，為我們投下珍貴的一票。

三民高中學生會向學長姐問好，特別是在這個面臨考試的緊要關頭，你們辛苦了！同時一起來臨的挑戰還有總統大選，由衷希望你們能夠投下這神聖的一票，投下我們羨慕的一票，祝一帆風順！

中正高中學生會認為，投票是每一個具有投票權的公民所具有權利和責任，每一張選票都是對社會未來的一種期許，就像我們在家庭中發揮作用一樣，這次的選舉也是我們影響社會的機會。不論你的立場為何，每一位公民都有自己的價值觀的權利，而投票，是表達對社會期許最直接的一種方式。希望大家珍惜這個機會，讓我們共同為社會發聲。

高學盟指出，從2020高雄市長補選、2021四大公投、2022地方大選及修憲複決，他們都不斷的期盼著，在其他縣市讀書工作的學長姐們可以一起回到家鄉、一同參與決定這座島嶼未來方向的行動，同時也希望能讓政府清楚的意識到，青年是台灣民主更加穩固的重要族群，進而提出更多友善青年、促進青年發展的政策。