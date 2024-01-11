屏東海生館後場限時限量開放 感受海洋新生命誕生的悸動

引領民眾探索療癒水下世界、也是海洋生物復育基地的屏東海生館即將邁入25年，館方推陳出新，營造多元展示內容及趣味體驗活動，新年起始之際，大尾虎鮫、海龍寶寶、燕魚寶寶和眾多魚苗陸續來報到，館方特別安排「魚你同行」遊程，帶遊客走入後場探索海洋的奧妙，感受魚卵孵化、吸著卵黃的鯊魚寶寶等新生命誕生、成長的悸動。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說， 海生館海洋生物數量龐大，飼育團隊用最嚴謹的規範來照護，並致力生物復育技術以利繁衍保育，包含鯊魚、魟魚、水母、小丑魚，除了魟魚、企鵝、胎生型鯊魚藉由體表體徵判斷是否懷孕，其他生物像小丑魚以及大洋魚群則透過觀察與收集展缸中的魚卵後，置入後場孵化桶，透過溫度、光照、鹽度、水質及含氧量控制，讓魚苗安全孵化。

他說，飼育員依照魚苗大小及適口性，用輪蟲、橈腳類、豐年蝦等浮游生物餵食，因收集魚卵時無法立即判斷，通常在孵化後才能判別魚種，再依照體型大小分配到適合的缸體中培育長大；小丑魚會護卵，可以看到親魚守衛在魚卵旁，不斷用胸鰭搧動水流增加溶氧，目前小丑魚家族中的眼斑雙鋸魚卵眼睛已清晰可見，有密集恐懼症者可能要先有心理準備。