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鍾易仲遭批判 國民黨高市黨部：選舉請回歸良善 相互檢驗勿惡意抹黑

聯合報／ 記者卜敏正／高雄即時報導
鍾易仲（右二）今在議員陳麗娜、白喬茵、蔡武宏陪同下開記者會，說明財產、家族、學歷等問題。記者卜敏正／攝影
鍾易仲（右二）今在議員陳麗娜、白喬茵、蔡武宏陪同下開記者會，說明財產、家族、學歷等問題。記者卜敏正／攝影

高雄7選區立委候選人鍾易仲今在多名議員陪同下召開記者會，說明對手對他財產、家族、學歷等質疑，也呼籲許智傑針對六大質疑，以乾淨選舉方式說明，別再抹黑、亂提告、亂逃避，讓選舉回歸於良善。

鍾易仲今在陳麗娜白喬茵、蔡武宏等議員陪同下召開記者會，白喬茵指出，鳳山選舉好像變成善良與黑暗的戰爭。看到許智傑把鍾易仲父子兩代做成看板，好像中共紅衛兵，把人掛在大馬路批判，真的很沒有人性，對下一代是非常不良示範，有人說民進黨是綠共，看來有道理。

白喬茵說，看到鍾易仲「給女兒的話」文宣，很感動也很感慨，他讀國小女兒每天上學看到街頭看板，爸爸被罵騙子，同學家裡收到鋪天蓋地海報也來問「妳爸爸是不是騙子？」單純的孩子回家問，爸爸是不是騙子？父女間的對話反映的正是選戰的無情。

鍾易仲強調，以坦然態度面對對手對財產、家族、學歷等質疑，說明1300坪農舍非其名下財產，是祖父輩留下農舍，屬母親所有，圍牆有違法就依法處理。

他說，擁有3萬平方公尺土地，是繼承祖產山坡地，沒有開發價值，對手又說他議會客家提案只有2次，但他每次質詢都向市府爭取客家權益。

他說，許智傑一再拿他父親涉入司法做惡性發揮，甚至做抄家式看版。但他和陳其邁一樣，上一代都有痛苦過去，都要坦然承擔、引以為戒，陳其邁是許智傑同學，許是否也同意翻出陳父舊案批鬥？這樣真的非常不適當。

鍾易仲說，對手一再說他假學歷，這是完全不實抹黑。國外讀書、獲得真學歷，真學歷不會因為學校退場就變成假的。否則台灣那麼多大學退場，難道畢業校友沒有母校以後，學歷都變成假的嗎？

陳麗娜表示，鳳山是文化鼎盛、人性善良的地方，選舉是相互檢驗，候選人間相互質疑很正常，但最後好像變了樣，剩下2天，希望對手可透過記者會、臉書、自錄影音等方式回應國民黨提問的問題，以乾淨方式讓選民做出最好的選擇。

高雄市議員白喬茵強調，鳳山值得一場乾淨善良選舉。呼籲唾棄那種抹黑的、謾罵甚至毫無人性的暗黑文宣。記者卜敏正／攝影
高雄市議員白喬茵強調，鳳山值得一場乾淨善良選舉。呼籲唾棄那種抹黑的、謾罵甚至毫無人性的暗黑文宣。記者卜敏正／攝影
國民黨表示，鳳山許多家庭都收到了不實抹黑廣告黑函。記者卜敏正／攝影
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2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 鍾易仲 許智傑 白喬茵 陳麗娜

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