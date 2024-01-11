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周六大選 屏東縣選委會：強化選務人員專職講習

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影

1月13日將舉行2024總統、立委選舉，2022五合一，屏東縣開票時，縣長選舉票數時，出現先整票再計票的缺失。屏東縣選委會避免類似情況發生，強化主任管理員、主任監察員的教育訓練，辦理專職講習。

屏東縣選委會副總幹事陳明興說，2024總統立委選務工作原，招募8954人，分布在723投開票所。主任管理員，主任監察員，由選委會直接辦理專職教育訓練，務必減少缺失。

陳明興說明投開票的相關規定，並要求選務人員落實，主任管理員在投票前要跟民眾、監察員要展示封櫃，開票程序一定遵守「檢唱記整」工作程序，不可以先整票再開票。

陳明興表示，當天開票相關規定，管理員八人以上，可以分兩組開票，管理員不足八人一組開票。

一組開票的順序為，總統、區域跟原住民部分，接下來是政黨。兩組開票，一組先總統，一組先開區域原住民，接下來才是政黨票。

陳明興說，屏東縣這次設有723投開票所；一個投開票所1500人以下，今年有723個投開票所，有10個超過1500人，主因鄉鎮公所在村里裡找不到適當場所。2020年五合一選舉，屏東縣有711個投開票所，有24個是1500人以上，今年增加12個投開票所。

屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影
屏東縣選委會分兩梯次、兩天將選票運送到33鄉鎮市選務作業中心，今天送抵屏東市公所，選務人員仔細清點選票。記者劉星君/攝影

屏東縣 主任 立委選舉

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